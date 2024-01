Globos de Oro 2024: 12 canciones que triunfaron en esta premiación pero no fueron nominadas al Oscar

La misma suerte corrió ‘Peaches’ y ‘Addicted to Romance’, canciones que son favoritas en esta premiación, pero fueron ignoradas por la Academia.

Este domingo 7 de enero se repartirán los esperados Globos de Oro 2024. Durante la premiación, se darán a conocer los ganadores a Mejor Canción, categoría que este año está muy reñida por las alternativas que ofrecen.

Una de las más voceadas a llevarse el Globos de Oro es Peaches, interpretación de Jack Black para la película de Mario Bros. Otra alternativa es ‘Addicted to Romance’ que fue hecha por Bruce Springsteen para la película She Came to Me. Aparecen también Dance the Night, I’m Just Ken y What Was I Made For? de Barbie y Road to Freedom de Lenny Kravitz, para Rustin.

Lo que ha saltado a luz es que Peaches y Addicted to Romance no han sido preseleccionadas para el Oscar. Pero, esta no es la primera vez que sucede lo mismo, ya que en ediciones anteriores algunas canciones que se llevaron los Globos de Oro no fueron consideradas para el Óscar.

¿Cuáles han sido las canciones que se llevaron los Globos de Oro y no llegaron al Óscar?

‘Circus World’ - Circus World (1964)

Ned Washington (letra) y Dimitri Tiomkin (música) fueron los encargados de realizar esta canción, la cual fue interpretada por un coro sin acreditar. Fue protagonizada por John Wayne, Claudia Cardinale y Rita Hayworth y si bien recibió nominaciones al Óscar, el tema no fue considerado.

‘Forget Domani’ - The Yellow Rolls-Royce (premiaciones de 1966)

Fue interpretada por la italiana Katyna Ranieri. Fue un éxito en su momento, pero no convenció a los críticos de la Academia para ser nominada unos meses después.

‘Strangers in the Night’ (Beddy Bye) - A Man Could Get Killed (1967)

Bert Kaempfert realizó esta canción instrumental que llevó por nombre Beddy Bye. Ganó el Globos de Oro, pero no logró alcanzar una clasificación a los Óscar porque la Academia exige que tenga letra. Se le colocó y cambió de nombre Strangers in the Night, que más adelante fue cantada por Frank Sinatra. El resto es historia.

‘If Ever I Would Leave You’ - Camelot (1968)

Esta canción se volvió una balada clásica, la cual le alcanzó para ganar solo un Globos de Oro. Pero la Academia la rechazó porque ya tenía cierta fama en el mundo.

‘The Rose’ - The Rose (1980)

Fue una balada muy sentida que fue escrita por Amanda McBroom. En su momento logró mucho éxito, pero se generó una controversia con la autoría.

‘Old Habits Die Hard’ - Alfie (2005)

Fue escrita por nada menos que Mick Jagger y David Stewart. Partió como favorita en todos los certámen en los participó, pero se desconoce hasta ahora por qué quedó fuera de los Óscar.

‘A Love That Will Never Grow Old’ - Brokeback Mountain (2006)

Este tema también partía como favorita y se llevó el Globos de Oro. Pero a la hora de entregar las nominaciones, no le alcanzó. Curioso, porque Gustavo Santaolalla (quien se encargó de hacer la banda sonora) logró los premios.

OTROS TEMAS