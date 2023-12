'El Exorcista': un legado de terror que sigue estremeciendo al público 50 años después

Hace 50 años, tras la Navidad de 1973, los cines fueron testigos de escenas de pánico, abandonos aterrados y hasta desmayos debido al estreno de El exorcista, la obra maestra de William Friedkin que transformó el cine de terror. La película no solo dejó una profunda huella en el género, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural cuyo legado perdura.

La historia de Reagan MacNeil (Linda Blair), una niña de 12 años sometida a un violento exorcismo liderado por el padre Damien Karras (Jason Miller), surgió en una época de cambios culturales y sociales. Este impacto se reflejó en la creciente aceptación del público hacia historias más oscuras.

En la década de 1970, marcada por el final de la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y el escándalo del Watergate, El exorcista desafiaba las normas al abordar el terror, la religión y la infancia. La trama se desarrollaba en un contexto cotidiano, mostrando las luchas de una madre soltera (Ellen Burstyn) para criar a su hija.

¿Qué premios recibió El exorcista?

Las explícitas escenas de posesión, profanación de símbolos católicos y lenguaje soez escandalizaron a la Iglesia, mientras que la Academia de Hollywood nominó la película a diez Oscar, destacando su triunfo en las categorías de guión adaptado y sonido. Paralelamente, los Globos de Oro le otorgaron cuatro premios, entre ellos uno merecido para Linda Blair por su destacada actuación.

Adicionalmente, sucesos paranormales durante la filmación, como incendios y fallecimientos, han contribuido a alimentar la leyenda que rodea a la película hasta nuestros días. Después de cinco décadas, El exorcista, adaptada de la novela de William Peter Blatty, continúa liderando las listas de las mejores películas de terror y perdura en la memoria de varias generaciones.

¿Qué pasó con el director de El exorcista?

William Friedkin falleció el 7 de agosto a los 87 años en Los Ángeles, antes del estreno de 'The Exorcist: Believer, película que, con una trama distinta, conmemoraba el aniversario de la icónica cinta de terror. El director, parte del Nuevo Hollywood de los años 70, destacó por su visión vanguardista, forjada durante su experiencia en documentales de televisión.

Friedkin dirigió The French Connection, un thriller de acción que obtuvo ocho nominaciones al Oscar, ganando cinco. Aunque Friedkin afirmaba haber consultado con la Iglesia Católica para garantizar la autenticidad de las escenas, posteriormente admitiría que fue durante el documental The Devil and Father Amorth (2017) cuando presenció un verdadero exorcismo.

El director tomó el proyecto impulsado por Peter Blatty, autor de la historia. Las escenas icónicas de El exorcista, como el giro de 360 grados de la cabeza de Reagan o la perturbadora masturbación con el crucifijo, han perdurado en el imaginario colectivo, manteniendo vivo el legado de terror de la película.

'El exorcista', inspirada en la novela homónima de 1971, es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.Fuente: Warner Bros. Pictures

'El exorcista', inspirada en la novela homónima de 1971, es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.Fuente: Warner Bros. Pictures