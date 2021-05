Entre los estrenos que HBO ha preparado para junio están la temporada 4 de "The Shop Uninterrupted" y "Entre mar y palmeras" de Juan Luis Guerra con su banda 440. | Fuente: HBO

HBO presenta los nuevos estrenos de series, películas, especiales y más novedades para el mes de junio. En su nuevo catálogo, el canal nos presenta lo que tiene preparado para el sexto mes del año.

Llega la cuarta temporada de la serie "The Shop Uninterrupted", de HBO, en la participará el artista urbano Bad Bunny junto al estelar baloncestista estadounidense LeBron James y el destacado rapero Jay-Z. En el programa, en el que se discutirán la confianza en el escenario, la paternidad y la competencia de lucha libre WrestleMania.

También llega el especial del cantante dominicano Juan Luis Guerra, acompañado por su legendaria banda 4.40, interpretará un repertorio que combina sus clásicos y sus éxitos recientes.





SERIES

- “THE SHOP: UNINTERRUPTED” Temporada 4 | 4 de junio

En el estreno de la temporada, además de LeBron James y Maverick Carter estarán presentes Jay-Z; Bad Bunny; la estrella de la WNBA Nneka Ogwumike; y el ejecutivo de marketing Paul Rivera.

- “BETTY” Temporada 2 | 18 de junio

Un grupo diverso de mujeres jóvenes navega sus vidas a través del mundo dominado por los hombres del skate en la ciudad de Nueva York. Protagonizada por Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell y Rachelle Vinberg, de la película original de Crystal Moselle Skate Kitchen.

- “LA MUCHACHA QUE LIMPIA” | 20 de junio

Rosa (Damayanti Quintanar) necesita juntar una importante suma de dinero para operar a su hijo en el extranjero, por ello mantiene dos trabajos: uno en una fábrica de químicos y otro como personal de limpieza. Será este empleo el que la ponga en el lugar y momento equivocado, dejándola atrapada en un mundo sórdido, oscuro y peligroso.

DOCUMENTALES

- REVOLUTION RENT | 16 de junio

Cuenta la historia de Andy Señor Jr. y su travesía por Cuba para dirigir un montaje local del musical “Rent”. Se estrena el miércoles 16 de junio conmemorando los 25 años de la primera presentación en Broadway de este musical icónico.





ESPECIALES

- JUAN LUIS GUERRA 4.40 ENTRE MAR Y PALMERAS | 3 de junio

Acompañado por su legendaria banda 4.40, Guerra se presenta ante las olas del mar y las hermosas palmeras, en ese escenario increíble del Caribe, interpretando un repertorio que combina sus clásicos y sus éxitos recientes.

- I’LL BE GONE IN THE DARK | 22 de junio – especial





PELÍCULAS

- TU ME MANQUES | 4 de junio | Estreno en HBO Mundi

- JÓVENES BRUJAS: NUEVA HERMANDAD | 5 de junio

- COMO PERROS Y GATOS 3: ¡PATAS UNIDAS! | 11 de junio | Estreno en HBO Family

- ANTEBELLUM | 12 de junio

- BROMISTAS IMPROVISADOS | 14 de junio | Estreno en HBO Plus

- LAZOS PROFUNDOS | 18 de junio | Estreno en HBO Mundi

- ¡SCOOBY! | 19 de junio

- EL PEQUEÑO DETECTIVE | 25 de junio | Estreno en HBO Mundi

- LA HORA DE TU MUERTE | 26 de junio





ÚLTIMO EPISODIO

- ESCRAVIDÃO – SÉCULO XXI | 1 de junio | Estreno en HBO Mundi





NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.