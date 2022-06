Con un teaser tráiler se presenta el regreso de las brujas en 'Hocus Pocus 2' | Fuente: Disney

Disney publicó el primer adelanto de lo que será 'Hocus Pocus 2', la película que marca el retorno de Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy como las hermanas Sanderson. La segunda parte de la cinta de magia y terror estrenada en 1993, estará disponible el próximo 30 de septiembre a través de la plataforma Disney+.

En esta nueva historia, dirigida por Anne Fletcher ("The Proposal") , el hechizo de unas adolescentes traerá de regreso a las Sanderson para causar más estragos. "Algunas leyendas no mueren", indica la reseña del avance.



El cineasta de origen español Kenny Ortega, creador de "High School Musical", dirigió la primera película de "Hocus Pocus", en la que tres hermanas condenadas por brujería en los juicios de Salem de 1693 resucitaban después de 300 años y conocían el mundo moderno con la ayuda de tres jóvenes.

NUEVOS ROSTROS

'Hocus Pocus', titulada 'Abracadabra' en Hispanoamérica, se estrenó en 1993 sin mucho éxito, sin embargo, en los años siguientes fue ganando popularidad y actualmente es considerada una película de culto para Halloween.

La trama gira en torno a la historia de tres hermanas brujas, quienes revivieron luego de permanecer muertas por varios siglos, ellas buscaban consumir almas de niños para mantenerse jóvenes.

Además de las protagonistas, el reparto también contará con la participación del actor Doug Jones como Billy Butcherson. Por otro lado, los nuevos rostros de esta película son Whitney Peak, Lilia Buckingham y Belissa Escobedo, quienes interpretarán respectivamente a Becca, Cassie e Izzy.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).