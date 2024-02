"Me impacta estar en estos proyectos": Isabela Merced, la actriz de origen peruano en los universos de Marvel y DC

Isabela Merced está en la cima del mundo a sus 22 años. La actriz peruano-estadounidense celebra una década en la industria del cine, dando vida a superheroínas latinas en los universos de Marvel y DC.



"Yo he sentido esa responsabilidad y esa presión de llevar el nombre de los latinos en alto desde que yo era una niña en esta industria", dice a EFE al referirse a Araña, su personaje en Madame Web, y HawkGirl, ambas de origen mexicano.

¿Cómo empezó Isabel Merced en Hollywood?

Isabela Merced comenzó su exitosa carrera en 2014 con siete episodios en la serie Growing Up Fisher. Desde entonces, ha brillado en películas como Transformers: el último caballero (2017), Sicario: el día del soldado (2018) y Dora la ciudad perdida (2019).



En Madame Web, Merced da vida a Anya Corazon, adentrándose en el universo de Marvel junto a Dakota Johnson, quien protagoniza la historia. La relación con ella y con las otras chicas, Sidney Sweeney y Celeste O'Connor, se desarrolló orgánicamente y se convirtió en una gran amistad".

Isabel Merced en Alien 5

Merced protagoniza también Turtles All the Way Down, la adaptación al cine del libro homónimo de John Green, y forma parte del elenco de actores de Alien: Romulus, la quinta entrega de una de las mayores franquicias de ciencia ficción, que se estrena en agosto.



Aunque no reveló muchos detalles sobre su participación en Alien 5, insinuó que su personaje aportará una nueva dimensión a la icónica serie. "Es un honor ser parte de un legado como Alien (...) espero que mi personaje sorprenda a los fans," dijo.



Al mismo tiempo, está filmando Superman: Legacy, de DC Comics, donde interpreta a HawkGirl, y actúa en la segunda temporada de la exitosa serie de HBO The Last of Us. "Que me escogieran para estar en todos estos proyectos tan importantes me impactó".

¿A quiénes admira Isabel Merced?

La actriz Isabel Merced alaba el trabajo realizado por "mujeres increíbles como Eva Longoria, Leslie Grace, Jessica Alba y Jennifer Lopez". Para ella, son precursoras que abren camino a personajes latinos en Hollywood.



En este momento, su enfoque principal es destacarse para "hacerlo tan bien que le sigan dando oportunidades a otros latinos que quizás todavía no han empezado, abrir la puerta aún más e impedir que se cierre ni un milímetro", afirmó.

¿Qué dice Isabel Merced sobre The Last of Us?

Isabela Merced asumirá el papel de Dina en The Last of Us, junto a Bella Ramsey, Pedro Pascal y Gabriel Luna. "Este proyecto me ha llevado a profundizar en mi arte, explorar emociones complejas y enfrentar mis propios límites", expresó.



Para fin de año, Merced iniciará el rodaje de su nuevo proyecto, Ballerina Overdrive. Además, si dispone de tiempo, le gustaría seguir haciendo música, ya que para ella es "una forma de conectar con mis raíces y expresar su creatividad de manera muy personal".

