Isabela Merced, actriz de origen peruano, se une al elenco de 'The Last of Us 2'

Isabela Merced continúa conquistando Hollywood al unirse al elenco de la exitosa serie The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La actriz de origen peruano asumirá el papel de Dina, el nuevo interés romántico de Ellie, interpretada por Bella Ramsey, y expareja de Jesse, según confirmaron los productores ejecutivos y directores, Craig Mazin y Neil Druckmann.

Los creadores describen a Dina como un personaje "cálido, brillante, salvaje, divertido, moral, peligroso y adorable al instante". Destacaron la elección de Merced, afirmando: "Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia”.

En los últimos años, Isabela ha protagonizado varios filmes, destacando en Rosaline junto a Kaitlyn Dever. También ha actuado en Father of the Bride para Max, Sicario: Day of the Soldado y Transformers: The Last Knight. Además, tiene por delante varios roles de alto perfil, como interpretar a Hawkgirl en Superman: Legacy, participar en Alien: Romulus y ser protagonista en Madame Web.

¿Qué dijo Isabela Merced sobre The Last of Us?

La actriz Isabela Merced, conocida por sus roles en Dora and the Lost City of Gold e Instant Family, expresó su entusiasmo ante su participación en la segunda temporada de The Last of Us con un vibrante: "¡Esto es muy loco/genial". Los fans respondieron a la noticia con mensajes efusivos como "No puedo esperar", "Felicitaciones" y "Estoy emocionado".

Isabela, la talentosa actriz de origen peruano, nacida como Isabela Moner el 10 de julio de 2001 en Cleveland, mantiene una conexión con Perú a pesar de su nacimiento en suelo estadounidense. Fue criada por su madre, oriunda de Lima, en un hogar donde predominaba la comida peruana, según contó a medios internacionales.

¿Quiénes actúan en The Last of Us?

Junto a Isabela Merced, Kaitlyn Dever asumirá el papel de Abby y Young Mazino será Jesse en la segunda temporada de The Last of Us, cuya filmación está programada en Vancouver a partir de febrero, según informó Deadline. El elenco estelar incluye a Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna. Tambiémn actúan Merle Dandridge, Jeffrey Pierce y Anna Torv.

La serie, coproducción entre HBO y Sony Pictures Television, continuará explorando la trama postapocalíptica del videojuego. Ambientada veinte años después de la destrucción de la civilización, sigue a Joel (Pedro Pascal) y Ellie en un viaje desgarrador por los Estados Unidos, dependiendo mutuamente para sobrevivir.

¿De qué trata The Last of Us?

La serie The Last of Us se basa en el exitoso videojuego del mismo nombre. La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel (Pedro Pascal) es contratado para contrabandear a Ellie (Bella Ramsey), una adolescente de 14 años, fuera de una zona de cuarentena opresiva. Lo que comienza como un trabajo pequeño se convierte rápidamente en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Además de una destacada audiencia, la serie recibió múltiples reconocimientos en su primera temporada. Obtuvo tres nominaciones al Globo de Oro y 25 nominaciones al Emmy. Ya ha ganado ocho en los Creative Arts Emmys, incluyendo los galardones para Nick Offerman y Storm Reid como mejor actor y actriz de reparto en una serie dramática, respectivamente.