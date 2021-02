Pau Donés ofreció su última entrevista para el documental "Eso que tú me das", dirigido por Jordi Évole. | Fuente: Captura de pantalla / YouTube

La emisión del documental “Eso que tú me das” en la televisión española reavivó el legado de Pau Donés, recordado líder de Jarabe de Palo que falleció en junio de 2020 a causa de un cáncer de colón. Dicho material, causó furor en redes sociales por las frases que los seguidores del artista tomaron como toda una lección de vida.

Dirigida por Jordi Évole y Ramón Lara, el material registra la última entrevista que ofreció el cantante español, quien habló sobre su inminente muerte con una honestidad y valentía que muchos fanáticos destacaron. “Tengo ganas de reír, de llorar y, sobre todo, de vivir”, aseguró Donés en los últimos días de su vida.

Confeso admirador del actor Peter Sellers, sobre todo de su cinta “La pantera rosa”, el director de la cinta le preguntó al exvocalista de Jarabe de Palo si por esos días tenía ganas de reírse. “Sí, claro que sí. De reírme, de llorar. Estoy llorando mucho estos días. De hecho, cuando te llamé, estaba llorando como una magdalena”, respondió.

Para Donés, no llorar significaba “un síntoma de debilidad tremendo”. “Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza por mostrarte cómo tú eres, por demostrar tu humildad. Tu manera de ser y mí me cuesta un huevo llorar”, explicó en aquella reunión, que tuvo lugar en el refugio que el músico construyó en el Pirineo catalán (España), actualmente a la venta.

UNA SONRISA IMBORRABLE

En el 2015, Pau Donés fue diagnosticado con cáncer de colón. Y a lo largo de cinco años, batalló contra una enfermedad con la cual, según aseguró en aquella entrevista que concedió dos semanas antes de morirse, estaba “enfadado”. “No me quiero ir, ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más, la verdad, pero es lo que hay y estoy conmigo mismo, en paz y tranquilo”, señaló.

A pesar de la gravedad de su cáncer, el cantante mantuvo su sonrisa a lo largo de la charla con el director, a quien lo unía una relación amical de más de 20 años, cuando fueron presentados por Andreu Buenafuente. “No vivo con miedo porque eso es terrible. El miedo te corta la libertad para ser tú mismo y yo soy poco miedoso. Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, creo que eres más libre y vives mucho más tranquilo”, aseguró Donés.

La muerte siempre había marcado la vida del cantante de temas como “La flaca” y “Depende”. Como contó en su biografía “50 palos: … y sigo soñando”, su madre se suicidó cuando él todavía era un adolescente. Y este tema volvió a surgir en su encuentro con Évole, a quien le explicó que la depresión motivó la muerte a mano propia de su mamá y, por ello, él debió asumir el rol paterno con sus hermanos frente a un padre ausente por su trabajo.

Esto dio pie a que el director de “Eso que tú me das” le pregunte si alguna vez pensó en suicidarse debido a la dura enfermedad que atravesaba. Pero Pau Donés fue claro: “Yo, no. Yo, vida”.

“TRAGAS O ESCUPES”

En un comunicado de la discográfica Tronco Records difundido por la agencia de noticias EFE, los compañeros de Donés quisieron convertir su sueño en realidad al rendirle este homenaje póstumo con “Misteriosamente hoy”.

Además, el tema en mención forma parte de “Tragas o escupes”, el último trabajo discográfico que junto al vocalista lanzaron el pasado 26 de mayo, tan solo unos días antes de la muerte del cantante, y que llegó a posicionarse en primer lugar de ventas en España.

Anteriormente, con el lanzamiento de “Eso que tú me das”, en el que aparecía la hija de Donés, también le rindieron honores al artista. Este segundo sencillo rezuma optimismo en torno a la importancia de llevar una muerte en paz.

Como se recuerda, Pau Donés falleció el pasado 9 de junio a los 53 años, luego de batallar contra el cáncer de colón a lo largo de cinco años y en medio de su anuncio a la música.

