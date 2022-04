Kilar Jason, CEO de WarnerMedia, anunció su retiro antes de la fusión de la empresa con Discovery.

En mayo del año pasado AT&T, anunció la fusión entre su empresa subsidiaria WarnerMedia y Discovery Inc., las cuales formarían una compañía aparte. El martes 5 de abril, el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, anunció que se retirará del cargo antes de que se concrete la fusión, la cual, según informó Variety, está planeada para el 11 de abril.

A través de un comunicado interno, Jason Kilar no solo anunció su próximo retiro, sino que también agradeció a quienes lo acompañadon durante este periodo, que comenzó en abril de 2020, a poco de iniciarse la pandemia.

“Con la transacción pendiente con Discovery acercándose al cierre, ahora es el momento adecuado para compartir con cada uno de ustedes que dejaré esta increíble empresa. Hay muchos sentimientos que uno puede tener en un momento como este, pero para mí no hay ninguno más grande ni más duradero que los sentimientos de gratitud y amor que tengo por este equipo, esta empresa y esta misión. Nunca me he sentido más realizado profesionalmente. Nunca he sido más feliz profesionalmente”, escribió el CEO.

La fusión de WarnerMedia con Discovery será dirigida por David Zaslav, actual CEO de la última.

La cabeza detrás de HBO Max

Uno de los grandes logros de Jason Kilar a la cabeza de WarnerMedia fue su apuesta por el servicio de streaming de la compañía HBO Max. Cuando todo parecía indicar que la pandemia duraría más de lo esperado, en diciembre de 2020 puso en marcha el “Proyecto Popcorn”, con el que todas las películas en estreno de Warner Bros. pasarían a la plataforma digital sin costo adicional para sus suscriptores.

A menos de dos años de su lanzamiento, HBO Max es una de las plataformas de streaming más importantes, con 73.8 millones de suscriptores.

“Este equipo, y lo que hemos construido juntos, son las razones de ello. Estamos liderando la industria de manera creativa. Hemos elevado la tecnología, el producto y el diseño a los niveles más altos de la empresa. Estamos operando como un solo equipo, dirigiéndonos con orgullo y éxito directamente a los consumidores de todo el mundo. Ha sido profundamente gratificante asomarnos al futuro junto a cada uno de vosotros y hacerlo con convicción”, añadió Kilar en su comunicado a los trabajadores de WarnerMedia.

Jason Kilar ya tenía experiencia en estas lides. Fue uno de los primeros CEO de Hulu, poco después de su creación en 2007, y uno de los responsables de su crecimiento. También fue fundador de Vessel, una plataforma de videos que buscó competir con YouTube, que ahora forma parte de Verizon Communications.

