Joan Plowright, leyenda de la actuación y viuda de Laurence Olivier, falleció a los 95 años

La actriz británica brilló en películas como Las crónicas de Spiderwick (2008), Daniel el travieso (1993), 101 Dálmatas (1996) y Té con Mussolini (1999). Su legado abarcó también televisión y teatro.

Joan Plowright, una de las actrices más reconocidas del teatro y cine británico, y viuda del legendario Laurence Olivier, falleció el pasado 16 de enero a los 95 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido este viernes. La intérprete dejó un extraordinario legado tras una carrera que se extendió por siete décadas.

Recordada por su versatilidad y talento, Plowright protagonizó cintas como Las crónicas de Spiderwick (2008), Té con Mussolini (1999), 101 Dálmatas (1996) y Daniel el travieso (1993). Su debut en el cine fue con Moby Dick (1956) y su última aparición en la gran pantalla fue en el documental Nothing Like a Dame (2018), donde se interpretó a sí misma. Variety la describió como “quizás la mejor actriz anglófona del siglo XX”.

La familia de Plowright informó que la actriz falleció “pacíficamente” en la residencia para artistas Denville Hall, rodeada de sus seres queridos. “Apreció sus últimos años en Sussex, compartiendo momentos de risa y buenos recuerdos con amigos y familiares”, añadieron. También expresaron su gratitud hacia el equipo que cuidó de Plowright en los últimos años.

Joan Plowright dio vida a Lucinda Spiderwick, la hija de Arthur y Constance, en 'The Spiderwick Chronicles'.Fuente: Paramount Pictures

El legado de Joan Plowright

A lo largo de su carrera, Joan Plowright recibió múltiples galardones, incluyendo dos Globos de Oro por Stalin (1992) y Enchanted April (1991). Fue reconocida con un premio Tony por su actuación en A Taste of Honey (1961) y ganó el premio Laurence Olivier como Actriz del Año en 1978 por Filumena. Además, recibió nominaciones al Oscar, BAFTA y Emmy.

En el teatro, Plowright destacó tanto en el West End londinense como en Broadway, cimentando su reputación como una de las grandes actrices de su generación. Su participación en I Love You to Death (1990), junto a River Phoenix, marcó otra etapa memorable de su carrera. Su última aparición sobre las tablas fue en Time and the Conways (1990).

Como homenaje a su legado, la Sociedad de Teatro de Londres anunció que las luces de los teatros del West End se atenuarán durante dos minutos. Hannah Essex, codirectora ejecutiva de la organización, señaló: “Joan Plowright fue una figura icónica y profundamente respetada en el mundo del teatro, y dejó una marca indeleble en la industria que moldeó con su talento y dedicación”.

Joan Plowright, Claire Skinner yRay Stevenson in El regreso del nativo (1994)Fuente: BBC

¿Quién fue Joan Plowright?

Nacida el 28 de octubre de 1929 en Brigg, Lincolnshire, Joan Plowright fue hija de Daisy Margaret Burton y William Ernest Plowright, periodista y editor. Se formó en la prestigiosa Bristol Old Vic Theatre School antes de iniciar su carrera en los escenarios.

En 1961, su matrimonio con Laurence Olivier, considerado un ícono del teatro y el cine, fue una de las noticias más comentadas de la época. La pareja tuvo tres hijos: Richard Olivier, actor y director, y las actrices Tamsin y Julie Kate Olivier. Plowright estuvo casada anteriormente con Roger Leonard Gage (1953-1960).

