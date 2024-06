Kate del Castillo, Jessica Alba y Lily Gladstone; entre los nuevos invitados a unirse a la Academia de Hollywood

Kate del Castillo, Jessica Alba y Lily Gladstone figuran entre los 487 artistas y ejecutivos de la industria del cine que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha invitado a integrar sus filas. Entre los seleccionados, 71 han sido nominados a los Premios Oscar y 19 de ellos han ganado la estatuilla dorada, según información de la institución.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a la Academia a los nuevos miembros de este año. Estos artistas y profesionales de notable talento de todo el mundo han tenido un impacto significativo en nuestra comunidad cinematográfica", declararon en un comunicado conjunto Bill Kramer, director general de la Academia, y Janet Yang, presidenta de la organización.

Según la Academia, "la selección de los miembros se basa en sus cualificaciones profesionales, con un compromiso permanente con la representación, la inclusión y la equidad". Este año, el 44 % de los invitados se identifican como mujeres, el 41 % pertenecen a comunidades étnicas y raciales infrarrepresentadas, y el 56 % provienen de 56 países y territorios fuera de Estados Unidos.

¿Qué actores fueron invitados a unirse a la Academia?

La actriz mexicana Kate del Castillo, conocida por la telenovela La Reina del Sur, ha sido invitada a formar parte de la categoría de actores de la Academia. Del Castillo inició su carrera en la televisión con Muchachitas en 1991 y ha continuado protagonizando producciones como Alguna vez tendremos alas (1997), La mentira (1998), Ramona (2000) y Bajo la misma piel (2003).

También han sido invitados Jessica Alba, reconocida por sus roles en películas como Machete y Sin City; Catherine O'Hara, famosa por su actuación en Beetlejuice; el actor chileno Alfredo Castro (Tengo miedo torero); y Stephanie Beatriz, la argentinoestadounidense conocida por dar voz a Mirabel Madrigal en Encanto.

Entre los actores que destacaron en la última temporada de los Premios Oscar se encuentran Da'Vine Joy Randolph, ganadora del premio a mejor actriz de reparto por The Holdovers; y las nominadas Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Danielle Brooks (The Color Purple) y Sandra Hüller (Anatomy of a Fall).

¿Qué directores fueron invitados a unirse a la Academia?

En el apartado de dirección destacan la mexicana Lila Avilés (Totem), el uruguayo Fede Álvarez (The Girl in the Spider's Web) y el guatemalteco Jayro Bustamante (La llorona). La lista también incluye personalidades de diversas categorías como fotografía, edición, sonido, directores de casting, representantes de artistas, guionistas, efectos especiales y diseño de producción, entre otras.

Si todas las invitaciones son aceptadas, el número de miembros de la Academia ascenderá a 10 910, según detalló la revista Variety. La edición 97 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el teatro Dolby de Los Ángeles, y los nominados se darán a conocer el 17 de enero.

