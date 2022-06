Julia Garner podría interpretar a Madonna en el biopic de la cantante. | Fuente: AFP

La actriz estadounidense Julia Garner ha sido elegida para interpretar a Madonna en el biopic que viene preparando Universal Pictures, informó Variety, medio que habló con fuentes cercanas a la producción de la película.

La revista y web especializada en el mundo del cine también informó que Julia Garner habría sido elegida entre un total de doce postulantes al casting. Ahora, quedaría esperar a que la actriz acepte la oferta.

¿Qué se sabe sobre el biopic de Madonna?

Hasta el momento, se sabe que la película abordará los primeros días de la carrera de Madonna. Se sabe que la misma cantante será la directora y que se encuentra supervisando el guion.

La productora de la cinta será Amy Pascal, quien tuvo a su cargo la producción de películas como “Spider-Man: Homecoming” o el reboot de “Cazafantasmas”.

Asimismo, se saben que Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, ganó el guion tras una puja entre varios estudios de cine.

¿Quién es Julia Garner?

Julia Garner es una actriz de 28 años, nacida en Nueva York. Hizo su debut en el cine con la película “Martha Marcy May Marlene”, de Sean Durkin, y un año más tarde, actuó en “Not Fade Away”, de David Chase, creador de “The Sopranos”.

También ha participado en las películas de terror "El último exorcismo 2" y "Ritual satánico". También estuvo en “Sin City: A dame to kill for”.

A nivel televisivo, Julia Garner ha participado en la serie de HBO “Girls” y en la de FX “The Americans”. Sin embargo, fue con la serie “Ozark”, de Netflix con la que alcanzó mayor reconocimiento, ganando dos premios Emmy, en 2017 y 2019, como Mejor Actriz Secundaria en una Serie Dramática.

Y para Netflix también viene participando en la serie “Inventing Anna”, donde hace de la antagonista.

