'La monja guerrera', serie cancelada por Netflix, regresa como una trilogía que se estrenará en cines

Después de que Netflix cancelara sin piedad la serie La monja guerrera, ahora volverá de una forma épica. Por medio de las redes, su creador Simon Barry reveló que ahora será una trilogía y no se estrenará en la plataforma, sino en cines.

Por otro lado, su productor ejecutivo Dean English también lo reafirmó emitiendo un comunicado en la página web creada para salvar la mencionada producción:

“Necesito comenzar dando las gracias a todos ustedes, fieles seguidores. Es gracias a ustedes y a su increíble energía que seguimos avanzando para hacer estas historias. Realmente hacen que todo valga la pena. Así que muchas gracias por su continuo apoyo. Estoy muy feliz de anunciar que La monja guerrera regresará como una trilogía de películas”, se lee en el mensaje.

Si bien no ha dado más detalles de lo que será La monja guerrera debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood, dio un pequeño adelanto:

“Algunos pueden preguntarse: '¿Esto quizás hace que se lance un universo de La monja guerrera que podría expandirse a películas y series de televisión siguiente a personajes que ya conocemos?' La respuesta a esa pregunta es sí. Y habrá más detalles en el futuro”.

La serie cuenta la historia de una joven huérfana, Ava, que despierta de la muerte con una nueva oportunidad de vida. En su espalda tiene incrustado un Halo que le ha hecho formar parte de una antigua orden de monjas que luchan contra los demonios. Está inspirado en novelas manga y la serie se grabó en muchos lugares de España, como Málaga, Marbella, Ronda, Sevilla, Córdoba, Madrid y Castilla-La Mancha, entre otros.

Así canceló Netflix la serie La monja guerrera

La serie La monja guerrera fue cancelada por Netflix tras el estreno de su segunda temporada en diciembre de 2022. Esta decisión fue tomada por la plataforma un mes antes de que la parte 2 llegue al servicio de streaming.

La actriz y pareja de Chris Evans, Alba Baptista, se despidió de su protagónico luego de haber llegado al Top 10 de las más vistas de Netflix. No obstante, el costo de la producción fue el principal motivo de que ya no vaya más.

Esta noticia no ha pasado desapercibida por los fanáticos de La monja guerrera ni por el creador de la serie Simon Barry, quien compartió sus sentimientos en Twitter:

"Me acabo de enterar de que Netflix no renovará a La monja guerrera. Mi más sincero agradecimiento a todos los fans que han trabajado tan duro para dar a conocer esta serie, y por el amor que me han mostrado a mí, al elenco y a todo el equipo de producción. Fue un privilegio formar parte de esto", señaló en ese entonces.