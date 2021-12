Alejandra Guzmán | Fuente: Facebook | Alejandra Guzmán

La versión cinematográfica musical de la icónica telenovela mexicana 'La Usurpadora' contará con la participación de las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Susana Zabaleta, en el proyecto protagonizado por Isabella Castillo y Alan Estrada.

"La usurpadora, The Musical" será el rodaje "más ambicioso" de la casa productora Pantelion Films y The Lift Entertainment, según describe un comunicado en el que se anuncia el comienzo de las grabaciones de la historia.

LA TRAMA

Esta producción sigue la vida de dos hermanas mellizas, Victoria y Valentina, separadas al nacer y que nunca se conocieron, cuyas diferencias abismales son resultado del contexto social en el que les tocó vivir.

Una es rica y mala persona, mientras que la otra es pobre y bondadosa, pero el encuentro de estas dos mujeres, ambas interpretadas por Castillo, cambiará el rumbo de sus vidas.

Por su parte, el cantante, "youtuber" y actor Alan Estrada dará vida a Carlos Daniel, el protagonista masculino e interés romántico de la historia.

EL REPARTO

El elenco estará conformado por grandes personalidades mexicanas del mundo de la actuación y la música como Alejandra Guzmán, quien tendrá una participación especial en el filme, y la reconocida cantante Susana Zabaleta.

Asimismo, la cantante Cecilia Toussaint formará parte de la nómina de actores acompañada de la "drag queen" estadounidense Valentina. Alejandra Ley, Shane West y Jesús Ochoa completan el resto del reparto.

"Con diálogos y música tanto en español como en inglés 'La Usurpadora, The Musical' está repleta de humor, emociones y una gran historia", expresa el comunicado de prensa.

EL SOUNDTRACK

Además, temas como La vida es un carnaval de Celia Cruz, Mi tierra de Gloria Estefan, Dame otro tequila de Paulina Rubio, Bidi Bidi Bom Bom de Selena, entre otros éxitos de la música en español, inundarán la versión cinematográfica del melodrama.

(Con información de EFE)



