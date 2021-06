"Las Tortugas Ninjas": Entérate la fecha del estreno de la película animada | Fuente: Nickelodeon

"Las Tortugas Ninjas” ya tiene fecha de estreno. El productor ejecutivo del proyecto, Seth Rogen, reveló este martes 1 de junio detalles del reboot animado para sorpresa de todos los seguidores de Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello.

A través de sus redes sociales, Rogen hizo el anuncio con la publicación de una imagen sacada del cuaderno de Leonardo en el que se leen algunos detalles de los personajes y se menciona a la periodista April O’Neil.

Si bien Nickelodeon aún no ha brindado demasiados detalles sobre las nuevas aventuras de las tortugas más famosas del cine, la publicación de Seth Rogen adelantó que la fecha fijada para el estreno de la película animada será el próximo 11 de agosto de 2023 en los cines de Estados Unidos.

El reboot de "Las Tortugas Ninjas” que fue anunciado durante todo el 2020, estará dirigido por Jeff Rowe y Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver en la producción.

LAS TORTUGAS NINJA EN EL CINE

Las dos últimas películas fueron "Teenage Mutant Ninja Turtles" (2014) y "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" (2016), ambas producidas por Michael Bay ("Armageddon", 1998), protagonizadas por Megan Fox y Will Arnett, y hechas combinando acción real y efectos digitales.

La primera de ellas tuvo un buen resultado en taquilla con 485 millones de dólares de recaudación, pero la segunda fue un fracaso con solo 245 millones de ingresos, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Hasta ahora, "TMNT" (2007) era la única entrega que había apostado totalmente por la animación en esta saga sobre cuatro superhéroes con forma de tortuga mutantes y con los nombres de cuatro figuras del Renacimiento: Leonardo, Rafael, Michelangelo (por Miguel Ángel) y Donatello.