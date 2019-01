Una desaparecida estrella western y su doble de acción en Hollywood ─personajes interpretados por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio─ son los protagonistas de "Once Upon a Time in Hollywood", la próxima película de Quentin Tarantino, de la cual se han publicado imágenes inéditas en la revista "Vanity Fair".

En las fotos no solo se ve a Di Caprio y Brad Pitt, sino también a Margot Robbie y Al Pacino, quienes completan el elenco de la próxima cinta del director de "Pulp Fiction", "Bastardos sin gloria" y la saga de "Kill Bill".

Quentin Tarantino vuelve a Los Ángeles de 1969 para contar una historia en pleno reinado del terror tras los asesinatos de Charles Manson ─al ritmo de "Helter Skelter" de los Beatles─ así como en medio dle glamour del Hollywood de mediados del siglo pasado.

Margot Robbie interpreta a la actriz Sharon Tate en la película. Ella fue asesinada cuando estaba embarazada del director Roman Polanski. Esta es la historia que Tarantino llevará al cine.

En las imágenes, sin embargo, no aparece en cinta, por lo que parece ser que están ambientadas un tiempo antes de los fatídicos sucesos.

"Once Upon a Time in Hollywood" se estrenará en Estados Unidos en julio.