Los cinéfilos ya están armando su calendario con los estrenos más esperados del 2019. El próximo año traerá nuevos títulos de mano de conocidos directores como Quentin Tarantino, Clint Eastwood, M. Night Shyamalan y Martin Scorsese, entre otros.

En los primeros meses del 2019, se estrenarán varias películas reconocidas por la crítica. Algunas de las cuales, compiten en los Globos de Oro como "La favorita" (protagonizada por Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman); además de "Destrucción", una cinta policial con Nicole Kidman a la cabeza.



También se verá "La Mula" con la que Clint Eastwood vuelve a la dirección y actuación como un hombre mayor, en bancarrota, que sin saberlo se convierte en un conductor que transporta drogas para un cartel mexicano.



Este año, las salas de cine también estrenarán lo nuevo de M. Night Shyamalan (con "Glass" que da punto final a su trilogía sobre humanos con habilidades sorprendentes) y Quentin Tarantino que convocó a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt para "Once Upon a Time in Hollywood", filme que explora los asesinatos de Charles Manson en el cambiante de Hollywood de fines de la década del sesenta.



Más incierto es el estreno de "The Irishman", dirigido por Martin Scorsese, que volverá a unir a Al Pacino y Robert de Niro. Una producción de Netflix con un presupuesto superior a los US$ 140 millones.



BLOCKBUSTERS

Si busca historias de superhéroes, el próximo año será el turno de "Shazam", "X-Men: Dark Phoenix" y, por supuesto, "Capitán Marvel" y el esperado "Avengers: Endgame" que de seguro se convertirá en uno de los estrenos más taquilleros del año.

Disney ha preparado una larga lista de lanzamientos en los que destaca el live action de "Dumbo" (dirigido por Tim Burton), "Aladino", "Toy Story 4", "El rey león", "Frozen 2" y "Star Wars: Episodio IX". Aliste la canchita para el 2019.