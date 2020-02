Liam Neeson descartó volver a hacer una película de "Star Wars" o de superhéroes. | Fuente: Composición

Parece que Liam Neeson no tiene ganas de volver a participar en grandes franquicias como las películas de superhéroes o la saga "Star Wars". El actor irlandés ha rechazado regresar a este tipo de producciones: "No tengo ganas de ir tres horas al gimnasio todos los días para meterme en un traje de Velcro con capa".

Desde que optó al Oscar por "La lista de Schindler", Neeson se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, al mostrar una gran versatilidad, al combinar cine de prestigio, como "Kinsey", "Desayuno en Plutón" o "Silencio", con taquillazos que le han convertido en héroe de acción, como la saga "Venganza" y cintas como "Non-Stop" o "Una noche para sobrevivir".

Conocido también por haber sido Qui-Gon Jinn en "Star Wars. Episodio I - La amenaza fantasma" y Ra's al Ghul en "Batman Begins", el intérprete parece no mostrar mucho interés en volver a ninguna de estas dos franquicias. "Sinceramente, no. Nunca he sido un gran seguidor del género. Creo que es Hollywood con sus fuegos artificiales y buenos logros técnicos, algo que admiro", declaró Neeson a Entertainment Weekly.

"No me apetece estar en el gimnasio tres horas, todos los días, machacándome para meterme en un traje", explicó, destacando que no tiene ningún problema con el cine de superhéroes, solo que no le llama la atención. "Admiro a los actores [que aparecen en este género] y conozco a varios que están en producciones de este estilo y lo hacen estupendamente", detalló.

"Simplemente no es mi género", dejó claro, hablando después de su aparición en "Star Wars". "Estuve en 'La amenaza fantasma', pero eso fue hace 22 años. Lo disfruté, era algo nuevo. Actuaba con pelotas de tenis, que después eran convertidas en criaturas peludas. Eso fue interesante, a nivel actoral había que hacer todo lo posible para que pareciese real. Pero ahí quedó. Fue bastante agotador", manifestó.

EL CAMEO DEL ACTOR EN EL ASCENSO DE SKYWALKER

Parece que un posible spin-off con Qui-Gon Jinn en "Star Wars" está más que descartado. Eso sí, Neeson no tuvo problema en grabar un cameo de voz para "El ascenso de Skywalker", con el que volvía, en cierto, forma a la franquicia, aunque era, sobre todo, un homenaje a los fans.

Lo cierto es que los próximos proyectos de Neeson están muy alejados del cine de superhéroes. Tiene pendiente de estreno "Ordinary Love", un drama en el que comparte cartel con Lesley Manville. Además, en este 2020 está rodando el drama familiar "Made in Italy", ópera prima del actor James D'Arcy, 'Charlie Johnson in the Flames', drama del sueco Tarik Saleh y 'Honest Thief', thriller que sigue la estela de sus películas de acción.