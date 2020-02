"Star Wars": Presentan al primer Jedi Wookie de la saga galáctica

Presentan el primer jedi wookie del universo de Star Wars. | Fuente: Lucasfilm

"Star Wars: The High Republic" ("Star Wars: La Alta República"), la nueva era de la saga anunciada por Lucasfilm y en la que se ambientarán las nuevas novelas y cómics de la franquicia, presentará a los Jedi "en todo su esplendor". La orden vive su Edad de Oro con miles de efectivos guardando la paz en toda la galaxia y presenará, por primera vez, un Wookiee con sable láser.

Así lo ha revelado la portada de "Star Wars: La Alta República", el libro que abrirá la nueva etapa de la franquicia galáctica, ambientada 200 años antes de la Saga Skywalker.

En el diseño que adorna la portada, un Wookiee vestido con una túnica blanca porta un sable láser azul, convirtiéndose en el primer individuo de ésta especie perteneciente a la Orden Jedi.

Hasta ahora, los Wookiees se han presentado en Star Wars como un pueblo partidario de los Caballeros Jedi, como demostraron en El ataque de los clones, cuyo mayor representante siempre ha sido Chewbacca, el inseparable compañero de Han Solo. Pero en ningún momento se ha referido a ellos como potenciales usuarios de la Fuerza.

Existen antecedentes en algunos cómics de Dark Horse en los que aparecían Wookiees sensibles a la Fuerza, pero tras la canonización de Disney esto ahora se considera parte de las "Leyendas" de Star Wars, por lo que Burryagga Aggathuri, que así se llama el Maestro Jedi de la portada, será oficialmente el primero de su especie que realmente se puede considerar Jedi.

"Star Wars: The High Republic" es una era que se mencionó brevemente en los cómics de "Rise of Kylo Ren", curiosamente escritos también por Charles Soule, autor de "Light of the Jedi", que se corresponde con un momento en el que los Sith se consideraban prácticamente extintos. Los Jedi son en éstos tiempos protectores galácticos encargados de repartir paz y justicia por el Universo, aunque eso no significa que no existan poderosas fuerzas oscuras en su contra.

"Star Wars: The High Republic" tiene lugar aproximadamente 4 siglos antes del nacimiento de Anakin Skywalker, y no hay que confundirla con "The Old Republic", otro de los grandes momentos de Star Wars, que transcurre 4000 años antes de las películas. La nueva línea editorial pretende explorar rincones y momentos de la galaxia completamente nuevos, desvinculándose de las películas de la Saga Skywalker, dando total libertad a los creadores de historias.

"Obviamente, esto es de lo que hemos pasado tanto tiempo hablando y es una transición realmente importante para Star Wars", explicó Katherine Kennedy, directora de LucasFilm. "En lo que nos hemos centrado los últimos cinco o seis años es en terminar esa saga familiar alrededor de los Skywalker. Ahora es momento de pensar en cómo pasar a algo nuevo y diferente".

"Creo que nos da una visión más abierta de la narración de historias y no nos encierra en esa estructura de tres actos. No vamos a tener un número finito de historias y a colocarlas en una caja. Realmente vamos a dejar que la propia historia dicte eso", añadió en referencia a la inminente expansión del Universo Star Wars.

El primer Wookiee Jedi hará su debut el próximo 25 de agosto con el lanzamiento del libro "Star Wars: The High Republic".