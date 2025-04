Liam Neeson protagoniza el 'reboot' de '¿Y dónde está el policía?': tráiler, personajes y fecha de estreno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paramount Pictures lanzó el primer adelanto del reboot de ¿Y dónde está el policía? (The Naked Gun), una comedia de acción que promete mantener el humor característico de la franquicia. En esta nueva versión, el protagonista es Liam Neeson, quien interpreta a Frank Drebin Jr., hijo del personaje que hizo el recordado Leslie Nielsen.

El adelanto muestra al protagonista infiltrándose en un asalto bancario disfrazado de niña, sosteniendo una paleta de caramelo en la mano. Como si se tratara de una escena de Búsqueda Implacable, su inesperada aparición toma por sorpresa a los delincuentes armados, quienes mantienen a varias personas como rehenes.

En esta nueva versión, Liam Neeson interpreta al teniente Frank Drebin Jr.Fuente: Paramount Pictures

Elenco y dirección del reboot de ¿Y dónde está el policía?

El elenco también incluye a Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu y Danny Huston.

El director del proyecto es Akiva Schaffer, reconocido por su trabajo con el grupo de comedia The Lonely Island. Además, Seth MacFarlane, creador de Family Guy, y Erica Huggins participan como productores.

¿Y dónde está el policía?; el éxito de la franquicia

La franquicia original de ¿Y dónde está el policía?, protagonizada por Leslie Nielsen, se inició con ¿Y dónde está el policía?: los archivos del escuadrón de policía (The Naked Gun: From the Files of a Police Squad) en 1988, logrando una recaudación de 140 millones de dólares.

Debido a sus buenas críticas y popularidad, se lanzaron dos secuelas: ¿Y dónde está el policía? 2 1/2: El aroma del miedo (The Naked Gun 2½: The Smell of Fear) en 1991 y ¿Y dónde está el policía? Parte 33 1/3: El insulto final (Naked Gun 33⅓: The Final Insult) en 1994, ambas bien recibidas por el público.

Paramount intentó revivir la franquicia desde 2013, inicialmente con un proyecto protagonizado por Ed Helms, el cual no prosperó. En 2021, Seth MacFarlane tomó la iniciativa para reformular la película.

William John Neeson​​, conocido como Liam Neeson, es un actor británico y estadounidense.​​​ Su primer papel reseñable en el cine fue el de la película 'Excalibur' de 1981.Fuente: Paramount Pictures

Sinopsis y fecha de estreno de ¿Y dónde está el policía? con Liam Neeson

"Solo un hombre tiene el conjunto particular de habilidades para liderar la Policía Squad y salvar el mundo", dice la sinopsis, haciendo referencia al papel de Liam Neeson en la cinta Búsqueda Implacable.

Paramount Pictures confirmó que el estreno del reboot de ¿Y dónde está el policía? está programado para el 1 de agosto en cines.

Dos versiones del tráiler-teaser del reboot de ¿Y dónde está el policía?

Paramount Pictures lanzó dos versiones del tráiler-teaser del reboot de ¿Y dónde está el policía? La primera es la versión en inglés, que en sus segundos finales incluye un breve homenaje con un toque de humor a los actores originales de la franquicia, entre ellos O.J. Simpson, el controvertido actor y exatleta fallecido en abril de 2024.

La segunda versión es la versión subtitulada. Aunque los primeros 40 segundos son idénticos a la primera, el resto del adelanto revela una escena en la que Frank Drebin Jr. -siguiendo los pasos de su padre- provoca accidentalmente una fuga masiva de presos en un reclusorio.

