'Shrek 5' retrasa otra vez su estreno: el ogro verde, Fiona y Burro volverán en 2027

Universal y DreamWorks Animation aplazaron por segunda vez el estreno de Shrek 5, la esperada nueva entrega de la exitosa saga animada que conquistó generaciones.

El regreso de Shrek, Fiona y Burro está muy, muy lejano. Universal y DreamWorks Animation anunciaron que Shrek 5 llegará a los cines el 30 de junio de 2027, seis meses después de su fecha anterior, según confirmó Variety. Se trata del segundo retraso para la esperada película, originalmente programada para julio de 2026.

Los actores Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomarán sus papeles icónicos como Shrek, Burro y la princesa Fiona, mientras que Zendaya se suma al elenco como Felicia, una de las hijas de la pareja de ogros. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos de la franquicia animada.

En su nueva fecha, la cinta se estrenará menos de una semana después de la también animada Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de Sony. En su programación anterior, para diciembre de 2026, habría llegado justo después de Avengers: Doomsday y La era de hielo 6 de Disney.

Chris Miller retomará su papel como la voz del Espejo Mágico en 'Shrek 5'.Fuente: DreamWorks Pictures

¿Quiénes integran el elenco de Sherk 5?

Hasta el momento, el elenco confirmado incluye a:



Mike Myers como Shrek

como Shrek Eddie Murphy como Burro

como Burro Cameron Diaz como Princesa Fiona

como Princesa Fiona Zendaya como Felicia

como Felicia Chris Miller como El Espejo Mágico

como El Espejo Mágico Cody Cameron como Pinocho

'Shrek 5' ha confirmado la incorporación de Zendaya al elenco, una de las grandes novedades de esta esperada entrega de DreamWorks.Fuente: DreamWorks Pictures

¿En qué quedó la historia de Sherk?

Han pasado 14 años desde el estreno de Shrek para siempre: El capítulo final (2010), que cerró un ciclo con Shrek enfrentando una maldición de Rumpelstiltskin en un universo alternativo. Desde entonces, DreamWorks ha cosechado nuevos éxitos como Kung Fu Panda 4 y El gato con botas: El último deseo, confirmando que el público sigue conectado con sus franquicias.

La primera película de 'Shrek' se estrenó en 2001, con las voces de Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy y otras grandes estrellas.Fuente: DreamWorks Pictures

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

En julio de 2024 se anunció que Shrek 5 llegaría a los cines de Estados Unidos el 1 de julio de 2026. Sin embargo, en enero de 2025 la fecha fue modificada para el 23 de diciembre de ese mismo año, cediendo su lugar a Minions 3. Ahora, el estudio ha vuelto a reprogramar el estreno: la película se lanzará el 30 de junio de 2027, exactamente 17 años después de Shrek: Forever After, 20 años después de Shrek Tercero y 26 años después del debut de la cinta original.

Mira el teaser de Shrek 5 a continuación...

