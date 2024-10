"Esto tiene que terminar en algún momento": Liam Neeson pone fecha a su retiro del cine de acción

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Neeson, uno de los actores más reconocidos del cine de acción por películas como Búsqueda implacable, Batman inicia o Star Wars, confirmó su retiro del género. En una entrevista con People, la estrella de Hollywood señaló que ha llegado el momento de dejar de lado las intensas escenas de lucha que lo han convertido en un ícono de la industria.

"Tengo 72 años. Esto tiene que terminar en algún momento”, señaló. Además, confesó que siente que las escenas de lucha ya no son tan convincentes en esta etapa de su vida. "No quiero que Mark [Vanselow] luche por mí en las escenas de acción", dijo Neeson en referencia a su doble de acción.

El actor irlandés inició su carrera en el cine de acción en 2008, pero ya llevaba una larga trayectoria en la industria desde 1973, cuando comenzó a participar en varios proyectos que lo catapultaron a la fama.

A pesar de no haber determinado la fecha exacta de su retiro, Liam Neeson afirmó que dejará el cine de acción a mediados de 2025. En tanto, mantiene varios proyectos en marcha para lo que queda de 2024 y el próximo año, con al menos nueve producciones de acción y un thriller en camino, entre ellos The Ice Road, Cold Storage y The Riker’s Ghost.

De acuerdo con la publicación, existen especulaciones sobre el futuro del actor en otros géneros, como el drama y la comedia.

Liam Neeson y su opinión sobre las nuevas producciones de Star Wars

Hace unos meses, Liam Neeson habló de su recordada interpretación del maestro jedi, Qui-Gon Jinn en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma junto a Ewan McGregor, quien hizo de su discípulo Obi-Wan Kenobi.

En entrevista para el podcast Conan O’Brien Needs A Friend, el actor dijo que los fanáticos de Star Wars ya no le piden autógrafos por su papel de Qui-Gon Jinn debido a que, según cree, la icónica saga se ha "ido diluyendo" por las últimas secuelas y spin-offs que van saliendo.

"No todo el tiempo (me piden autógrafos). Es una pequeña secta que lo hace. Hay tantas películas y spin-offs ahora que creo que se está diluyendo todo. Eso es una opinión. De vez en cuando hay niños que buscan un autógrafo de Star Wars y yo no quiero dar autógrafos en el aeropuerto. No es el niño, es el abuelo o el papá. Ellos se convierten en niños de 11 años", señala el actor.

Anteriormente, Liam Neeson ya había mencionado, en diálogo con Watch What Happens Live, que tantas secuelas y spin-offs de la saga de Star Wars le habían "quitado el misterio y la magia" a la franquicia de ciencia ficción "de una manera extraña".

No obstante, el artista tuvo un breve cameo en Obi-Wan Kenobi, la serie de Disney+ estrenada en 2022.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis