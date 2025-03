'Blanca Nieves' divide a la crítica: ¿un live-action aceptable o el más insípido del reino?

Protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, Blanca Nieves llega a los cines el jueves 20 de marzo en Latinoamérica, mientras la crítica sigue dividida entre elogios y duras críticas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Al menos la nueva versión live-action de Blanca Nieves, con Rachel Zegler y Gal Gadot, parece que no, según la crítica especializada. Y es que, tras su premier del fin de semana, llegaron finalmente las primeras reseñas, divididas entre elogios y cuestionamientos, pero sin un verdadero punto medio.

► No te pierdas: Blanca Nieves: Disney reduce la alfombra roja de la premiere en Hollywood en medio de polémicas

Disney sigue apostando por los remakes live-action de sus clásicos animados, y esta vez le tocó el turno a una de sus princesas más icónicas, la primera que llegó a la gran pantalla en 1937. Sin embargo, mientras algunos destacan la actuación de Zegler y el intento de modernizar la historia, otros consideran que el filme es visualmente caótico y carente de la magia del original.

Medios como The Hollywood Reporter encuentran aciertos en la película de Marc Webb, aunque sin ignorar sus fallos. En cambio, publicaciones como Rolling Stone y The Times son mucho más contundentes al calificarla como una de las adaptaciones más olvidables del estudio, dejando atrapada a esta Blanca Nieves en un espejo que no refleja el encanto del clásico animado.

La historia sigue a Blanca Nieves, una joven que huye de su madrastra y encuentra refugio en el bosque.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿De qué trata Blanca Nieves?

La nueva versión de Blanca Nieves mantiene la esencia del cuento clásico y la película de 1937, siguiendo la historia de una princesa cuya belleza desata la envidia de una reina malvada. Perseguida por la monarca, encuentra refugio en el bosque y forma alianzas inesperadas. Sin embargo, esta adaptación le da un giro más moderno, mostrando a Blanca Nieves como una heroína que no solo busca sobrevivir, sino también liberar a su reino de la opresión.

Rachel Zegler contó que su madre adoraba a Blanca Nieves, lo que hace especial su papel en la película.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Quiénes actúan en Blanca Nieves?

El reparto principal incluye a:

Rachel Zegler como Blanca Nieves

como Blanca Nieves Emilia Faucher como la joven Blanca Nieves

como la joven Blanca Nieves Gal Gadot como la Reina Malvada

como la Reina Malvada Andrew Burnap como Jonathan

como Jonathan Ansu Kabia como el Cazador

como el Cazador Jeremy Swift como Doc

como Doc Martin Klebba como Gruñón

como Gruñón George Salazar como Feliz

como Feliz Andy Grotelueschen como Dormilón

como Dormilón Tituss Burgess como Tímido

como Tímido Jason Kravits como Estornudo

como Estornudo Andrew Barth Feldman como Tontín

como Tontín Colin Michael Carmichael como Farno

como Farno Dujonna Gift como Maple

como Maple Patrick Page como el Espejo Mágico

como el Espejo Mágico Lorena Andrea como la madre de Blanca Nieves

Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap y Ansu Kabia encabezan el elenco del live-action de 'Blanca Nieves'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué dice la crítica de Blanca Nieves?

The Hollywood Reporter, por David Rooney

"Un entretenimiento brillante, incluso con los problemas relacionados con los personajes pequeños".

"Un entretenimiento brillante, incluso con los problemas relacionados con los personajes pequeños". IGN, por Siddhant Adlakha

"El mejor remake live-action de Disney en una década (aunque eso no es un gran mérito). Blancanieves adapta los aspectos generales de la versión original de 1937, mientras desarrolla sus temas de bondad. Rachel Zegler crea una versión notable y melódica de la clásica princesa, que lidera con el corazón, aunque sus coprotagonistas generados por CGI sean difíciles de ver".

"El mejor remake live-action de Disney en una década (aunque eso no es un gran mérito). Blancanieves adapta los aspectos generales de la versión original de 1937, mientras desarrolla sus temas de bondad. Rachel Zegler crea una versión notable y melódica de la clásica princesa, que lidera con el corazón, aunque sus coprotagonistas generados por CGI sean difíciles de ver". Time Out, por Olly Richards

"Está lejos de ser el desastre que se predijo. Es tierna y alegre, pero sus intentos de hacer que Blancanieves sea respetuosa con la original y relevante para una nueva audiencia la dejan atrapada en una zona gris borrosa".

"Está lejos de ser el desastre que se predijo. Es tierna y alegre, pero sus intentos de hacer que Blancanieves sea respetuosa con la original y relevante para una nueva audiencia la dejan atrapada en una zona gris borrosa". Los Angeles Times, por Amy Nicholson

"Las nuevas canciones son olvidables y la animación está sobrecargada, con cada píxel compitiendo por destacar. Hay demasiadas hojas, demasiados pétalos y demasiados poros en los enanos completamente animados, que irrumpen en la película con narices del tamaño de peras".

"Las nuevas canciones son olvidables y la animación está sobrecargada, con cada píxel compitiendo por destacar. Hay demasiadas hojas, demasiados pétalos y demasiados poros en los enanos completamente animados, que irrumpen en la película con narices del tamaño de peras". The Playlist, por Rodrigo Perez

"Más allá de su comentario social, Blancanieves aborda las mismas ideas de siempre: el concepto del amor verdadero, el poder de la amistad y el triunfo del bien sobre el mal, pero todo está presentado de una forma muy familiar y estridente. ¿La más hermosa del reino? Ni de cerca".

"Más allá de su comentario social, Blancanieves aborda las mismas ideas de siempre: el concepto del amor verdadero, el poder de la amistad y el triunfo del bien sobre el mal, pero todo está presentado de una forma muy familiar y estridente. ¿La más hermosa del reino? Ni de cerca". Boston Globe, por Odie Henderson

"Esta película es mala en muchos sentidos, y ninguno tiene que ver con el hecho de que Disney haya elegido a una actriz latina para interpretar a Blancanieves. De hecho, esa actriz, Rachel Zegler, es lo mejor del filme".

"Esta película es mala en muchos sentidos, y ninguno tiene que ver con el hecho de que Disney haya elegido a una actriz latina para interpretar a Blancanieves. De hecho, esa actriz, Rachel Zegler, es lo mejor del filme". Rolling Stone, por David Fear

"Esta Blancanieves quizás no sea la peor adaptación live-action de un clásico animado, aunque es una fuerte candidata a la más insípida. Eso sí, gana puntos como cuento para dormir, porque definitivamente te hará dormir".

"Esta Blancanieves quizás no sea la peor adaptación live-action de un clásico animado, aunque es una fuerte candidata a la más insípida. Eso sí, gana puntos como cuento para dormir, porque definitivamente te hará dormir". New York Post, por Johnny Oleksinski

"El clásico atemporal, un logro innovador para la animación, se ha convertido en otro autómata de live-action inútil y extraño que desaparece de tu mente en el momento en que termina".

"El clásico atemporal, un logro innovador para la animación, se ha convertido en otro autómata de live-action inútil y extraño que desaparece de tu mente en el momento en que termina". The Times, por Kevin Maher

"Créete el anti-hype. Es así de mala".

"Créete el anti-hype. Es así de mala". The Independent, por Clarisse Loughrey

"Lo más desalentador de todo es lo predecibles que se han vuelto las decisiones de Disney. Con Blancanieves, han perfeccionado su fórmula: hacer lo mínimo indispensable para una película y luego llenarla de lindos animalitos generados por CGI, esperando que nadie se dé cuenta".

Gal Gadot interpreta a la Reina Malvada en ‘Blanca Nieves’, mostrando una versión elegante y aterradora del personaje.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cuándo se estrena Blanca Nieves?

La nueva versión live-action de Blanca Nieves, que promete ser un gran evento cinematográfico, llegará a los cines de Latinoamérica el 20 de marzo de 2025, y un día después a Estados Unidos y Canadá.

Tras las polémicas en torno al elenco y los rumores de tensiones entre sus protagonistas, la película tuvo un avant premiere discreto.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

Mira el tráiler de Blanca Nieves a continuación...

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis