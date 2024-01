Los Años Maravillosos: ¿cómo luce Danica McKellar, la popular Winnie y amor incondicional de Kevin Arnold?

Este papel la limitó un poco como actriz, pero encontró un refugio en los estudios, en donde destacó completamente.

The Wonder Years, o también conocidos como Los Años Maravillosos, fue una serie que apareció en 1988 en la cadena ABC y su popularidad generó una extensión de seis temporadas, resumida en 115 episodios. Se hizo muy popular porque supo retratar algunos de los problemas sociales y acontecimientos históricos entre los años 1968 a 1973, vistos a través del personaje principal, Kevin Arnold (Fred Savage).

En la historia de la serie también aparece Winnie Cooper (Danica McKellar), quien fue el amor de siempre de Kevin. Juntos lograron salir adelante en varias aventuras y situaciones que les propuso la vida.

¿Cómo fueron los primeros años de Danica McKellar?

Danica nació en 1975, en La Jolla (California, EE.UU). Se mudó a los 8 años a Los Ángeles para perseguir su carrera como actriz. Su primer papel fue con 10 años, en un episodio de Más allá de los límites de la realidad.

En repetidas oportunidades, ella ha comentado que le costó mucho trabajo despegarse del papel de esta serie, al punto que solo agarró papeles muy pequeños. Estuvo en algunos episodios de Walker Texas Ranger, How I Met Your Mother o películas como Vacaciones en el mar: La nueva tripulación y más.





Aprovechando los momentos y los números

Danica McKellar no dejó pasar el tiempo y estudió. Se terminó graduado como summa cum laude en la carrera de Matemáticas en la Ucla. Gracias a ello es que empezó a publicar varios artículos, sobre todo un libro que lleva por nombre Math Doesn't Suck: How to Survive Middle-School Math Without Losing Your Mind or Breaking a Nail.

"Necesitaba descubrir mi talento lejos de Winnie Cooper, y las matemáticas eran un desafío y lo hacía bien. Me encanta esta sensación de darle importancia a mi valor, que no tiene nada que ver con mi aparición en la televisión", sostuvo en una charla que tuvo con Entertainment Tonight.

¿En qué otras películas participó ?

La gran mayoría de películas en las que salió Danica McKellar fueron navideñas. En la lista figuran The Winter Palace, Tú, yo y los árboles de Navidad, La Navidad de la columnista, Coming home for Christmas y más.

Incluso, puso su voz en películas animadas como Phineas y Ferb, Transformers: Rescue Bots, DC Super Hero Girls y La joven liga de la justicia.