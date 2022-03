¿Los Critics Choice Awards son la nueva antesala de los Oscar? | Fuente: Critics Choice Awards

Falta poco para que los amantes del cine y la televisión puedan confirmar sus predicciones en la ceremonia de los Critics Choice Awards 2022, evento que premia lo más destacado de la industria en Hollywood. La clásica alfombra azul se prepara para recibir a celebridades de alto nivel que se darán cita este domingo 13 de marzo en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles (EE.UU.).

¿DESDE CUÁNDO EXISTEN LOS CRITICS CHOICE AWARDS?

Los premios nacen con la creación del Broadcast Film Critics Association (BFCA), una organización fundada en 1995 por los críticos y periodistas Joey Berlin y Rod Lurie junto a otros 42 miembros. En 2019, la organización sufrió un cambió y pasó a llamarse The Critics Choice Association (The CCA); actualmente cuenta con casi 500 miembros, siendo una de las importantes asociaciones de críticos de la industria audiovisual.

La primera edición de los Critics Choice Awards se llevó a cabo en el año 1996, en esa entrega, la Broadcast Film Critics Association premió a las mejores producciones de 1995. El galardón más importante de aquel evento fue para la película "Sense and Sensibility", del director Ang Lee. En la categoría mejor actor, el premio fue concedido a Kevin Bacon por la película "Murder in the First", en tanto Nicole Kidman se consagró como mejor actriz por su trabajo en "To Die For".

ANTESALA DEL OSCAR

Los Globos de Oro se celebraron el pasado 9 de enero, pero lo hicieron de una manera muy deslucida con un evento privado y a puerta cerrada que no fue televisado, tampoco tuvo la tradicional alfombra roja ni figuras del cine y la televisión. El riesgo de convertirse en unos premios intrascendentes sigue latente luego de las acusaciones de corrupción y falta de diversidad por parte de los organizadores.

En este escenario carente de transparencia, los Critics Choice Awards empiezan a cobrar relevancia, no solo porque exista una mayor correspondencia de lo que pase en los Oscar, sino por la forma de cómo y de quienes llevan adelante el proceso de votación. RPP Noticias conversó con algunos críticos y expertos en cine y televisión para que expresen punto de vista sobre este panorama.

EL DESPRESTIGIO COMO OPORTUNIDAD

Para Juan Carlos Ugarelli, periodista cinematográfico de "Las Horas Rojas" y "Cinencuentro", es posible que los Critics Choice Awards vean el desprestigio de los Globos de Oro como una oportunidad para posicionarse en un lugar importante dentro de las premiaciones televisadas y que pueda servir de antesala para los Oscar.

"Después de las denuncias de corrupción y falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se generó un boicot por parte de la industria. Actualmente los Globos de Oro enfrentan una fuerte crisis de reputación y les va a costar mucho recuperar el prestigio que tenían antes", comentó.

"Los Critics Choice Awards y los Globos de Oro comparten algunas similitudes; ambos premian lo más destacado del cine y la televisión y los votantes de ambas organizaciones son críticos y periodistas. La diferencia principal es que los Globos de Oro son entregados por la prensa extranjera y son un grupo muy reducido, mientras que los Critics Choice Awards, está compuesto en su mayoría por periodistas estadounidenses, cuyos miembros conforman un grupo más extenso y variado", acotó.



NINGÚNA PREMIACIÓN SUSTITUYE A OTRA

Sobre el boicot a los Globos de Oro, Raúl Ortiz, crítico y docente de la carrera de Comunicación de la UCAL, no cree que los cuestionamientos vayan a impactar o afectar la credibilidad de la organización. "Recordemos que hasta los Oscar han estado cuestionados, pero eso no quiere decir que vayan a perder importancia. La industria siempre está pendiente de los Globos de Oro porque marca el camino hacia el Oscar", expresó.

"No creo que los Critics Choice Awards vayan a sustituir a los Globos de Oro porque son premios distintos. Si bien en ambos se reconoce a lo mejor del cine y la televisión, cada organización está integrada por grupos distintos, quizás los Globos de Oro cuente con mayor exposición mediática, pero ninguna sustituye a la otra", anotó.

LA IMPORTANCIA DE LOS FESTIVALES DE CINE

Para hablar de una credibilidad asociada a las predicciones del Oscar, Alberto Castro, director y productor audiovisual, cree que es importante poner más atención a los festivales internacionales de cine como Venecia y Toronto, además de las premiaciones que organizan los mismos sindicatos de la industria, que finalmente son los que votan en la Academia.

"Ningún miembro de los Globos de Oro o los Critics Choice vota en los Oscar. Sin embargo, es interesante ver cómo la organización de los Critics Choice Awards ha visto una posibilidad de ocupar el espacio de Los Globos de Oro frente a los cuestionamientos. Ojalá que esto suceda porque los Critics muchas veces premia a mejores cosas, incluso que los mismos Oscar. Al final, lo que importa de estas premiaciones es que la gente pueda animarse a ver películas que normalmente no vería", sostuvo.

