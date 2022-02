"Mad Max: Fury Road" estuvo protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron. | Fuente: Warner Bros. | Fotógrafo: Jasin Boland

"Mad Max: Fury Road" fue un rodaje complicado. Frente a los rumores sobre una relación distante entre sus protagonistas, un nuevo libro que devela los secretos de filmación confirma el comportamiento poco profesional de Tom Hardy y sus agresiones a Charlize Theron.

En "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road", el periodista Kyle Buchanan sugirió que la actriz se sintió tan "amenazada" por su compañero de reparto que solicitó "protección" al equipo de producción.

Tom Hardy, como se sabe, interpretó al personaje principal, antes encarnado por Mel Gibson, mientras que Charlize Theron daba vida a Imperator Furiosa, una mujer intrépida que se enfrenta a Immortan Joe mientras salva la vida de mujeres jóvenes.

Para el libro de Buchanan, la actriz y otros miembros del equipo acusaron a Hardy de no llegar a la hora pactada al set de filmación. Según sus testimonios, no tuvo consideración con sus compañeros y los dejó esperando horas.

Charlize Theron a Tom Hardy: "¿Qué tan irrespetuoso eres?"

De acuerdo con un testigo, el "punto de inflexión" que marcó la mala relación entre Charlize Theron y Tom Hardy fue cuando, en un día de rodaje, la actriz y el resto del elenco y el equipo llegaron a las 8 a.m. y el actor apareció tres horas después pese al pedido de puntualidad de los productores.

Durante todo ese tiempo, Theron había dejado a su bebé en una guardería cercana y estuvo lista para filmar. "Ella no fue al baño, no hizo nada. Simplemente se sentó en el War Rig", comentó el operador de cámara Mark Goellnicht.

Cuando Tom Hardy llegó al set, Charlize Theron le espetó: "¿Qué tan irrespetuoso eres?". Y luego le dijo a los productores que deberían "multar al cabrón con cien mil dólares por cada minuto que ha detenido a este equipo".

Fue entonces que Hardy "cargó hacia ella" y le dijo: "¿Qué me dijiste?". Goellnicht afirmó que el protagonista de "Venom" parecía "bastante agresivo", mientras que Theron "realmente se sentía amenazada". "Luego [ella] dijo: 'Quiero a alguien como protección'".

"Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road", el libro que revela los secretos del rodaje. | Fuente: Amazon

"No me sentía segura"

Sobre este episodio, Charlize Theron dijo: "Llegó a un lugar en el que estaba un poco fuera de control, y había una sensación de que tal vez enviar a una mujer productora podría igualar algo, porque no me sentía segura".

También agregó: "No quiero poner excusas por el mal comportamiento, pero fue un rodaje difícil. Ahora, tengo una perspectiva muy clara de lo que pasó. No creo que tuviera esa claridad cuando estábamos haciendo la película. Estaba en modo supervivencia; realmente estaba muerta de miedo".

La productora asignada a la actriz, no obstante, no pudo ingresar al set. "Entiendes las necesidades de un director que quiere proteger su set, pero cuando llega el momento y las cosas se salen de control, tienes que ser capaz de pensar en eso en un sentido más amplio", señaló Theron.

"Ahí es donde podríamos haberlo hecho mejor, si George [Miller] hubiera confiado en que nadie vendría a jugar con su visión, sino que solo vendría y ayudaría a mediar en las situaciones", sostuvo.



