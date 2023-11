'Madame Web': Dakota Johnson y un trío arácnido se enfrentan a un siniestro Spider-Man en el tráiler oficial

Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de Madame Web, la nueva película de superhéroes del Universo Spider-Man. La cinta, basada en el personaje de Marvel Comics, promete ser una adición emocionante a las historias arácnidas.

En las impactantes imágenes iniciales, se desvelan detalles fascinantes sobre el pasado de Cassandra, interpretada por Dakota Johnson. A medida que la trama se desenvuelve, observamos la conexión que comparte con tres jóvenes, todo mientras se ve confrontada por una amenaza imponente personificada en la figura de un Spider-Man de traje oscuro.

La película llega después del éxito de Spider-Man: Across the Spider-Verse y se suma a la fiebre por todo lo relacionado con los superhéroes. Tras el estreno de Madame Web, Sony continuará expandiendo su universo con la próxima película centrada en Kraven the Hunter, presentando un nuevo enemigo de Spider-Man en una historia de orígenes.

¿De qué trata Madame Web?

La trama sigue a Cassandra, una paramédica en Manhattan que descubre nuevas habilidades por accidente, mientras enfrenta su pasado y mira hacia el futuro. Deberá establecer una conexión con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso, enfrentándose juntas a un presente mortal.

Dirigida por S. J. Clarkson, la película ofrece una perspectiva única al centrarse en la historia de origen de Madame Web. Según el productor Lorenzo di Bonaventura, aunque el personaje no es muy destacado en los cómics, la historia brinda un enfoque fresco, explorando su pasado antes de convertirse en una figura conocida.

¿Quién portagoniza Madame Web?

La película, protagonizada por Dakota Johnson como Cassandra Webb y Sydney Sweeney como la encarnación de Julia Carpenter de Spider-Woman, ofrece un vistazo amplio de lo que los fanáticos pueden esperar en febrero de 2024. Madame Web se suma a los títulos del universo de Spider-Man, siguiendo a Venom (2018) y Morbius (2022).

En el tráiler, también se revela a Celeste O’Connor como Mattie Franklin e Isabela Moner como Anya Corazon, otras dos Spider-Woman que desempeñarán roles destacados en la película. Tahar Rahim, interpretando a Ezekiel Simms, parece ser el villano principal que enfrentarán las heroínas en su viaje de autodescubrimiento.

¿Cuándo se estrena Madame Web?

Madame Web llegará a los cines el 14 de febrero, consolidando la apuesta de Sony en el género de superhéroes. Venom: Habrá matanza ya está disponible en Netflix, mientras que una tercera película se encuentra en producción.