'The Marvels' registra la peor taquilla de una película de Marvel en su primer fin de semana

‘The Marvels’ ha dejado una pésima marca en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y es que la película secuela de ‘Capitana Marvel’ (2019) solo consiguió recaudar 47 millones de dólares en su primer fin de semana de su estreno en los cines de Estados Unidos el último 10 de noviembre, de acuerdo con cifras difundidas por Variety.

Este registro de ‘The Marvels’ no llega ni a la tercera parte de lo recaudado en los primeros días por ‘Capitana Marvel’ (153,4 millones de dólares). En ese sentido, tampoco pudo lograr la meta en el mercado de taquilla internacional al lograr solo 63,3 millones de dólares en 51 países a nivel mundial para un comienzo general de 110 millones.

“Disney esperaba generar al menos 140 millones de dólares a nivel mundial durante el fin de semana e incluso eso no habría sido genial para una tienda cuya producción costó aproximadamente 220 millones de dólares y 100 millones de dólares para promocionar la película entre audiencias de todo el mundo”, señala Variety.

Cabe mencionar que uno de los déficits fue la falta de promoción y marketing que tuvo la película debido a la huelga de actores y guionistas que concluyó el mismo día del estreno de ‘The Marvels’, película que marcaba el regreso de Carol Danvers (Brie Larson) como ‘Capitana Marvel’, Mónica Rambeau (Teyonah Parris) como ‘Fotón’ y Kamala Khan (imán Vellani) como ‘Ms. Marvel’ uniendo sus poderes para una peligrosa aventura.

Capitana Marvel, Fotón y Ms. Marvel unen sus poderes en 'The Marvels'. | Fuente: Marvel Pictures

Respecto a la crítica a ‘The Marvels’, el medio Rotten Tomatoes le dio un puntaje de 62% evidenciando la poca acogida que tuvo por los fanáticos. El filme, dirigido por Nia DaCosta, es la tercera película que recibe una calificación 'B' en el portal especializado CinemaScore, después de 'Eternals' y 'Ant-Man and the Wasp: Quantamania'.

‘The Marvels’ bate récord de peor estreno a ‘Hulk: el hombre increíble’

Consecuentemente, ‘The Marvels’ batió el récord conseguido por ‘Hulk: el hombre increíble’ (2008) como el peor estreno de una película de Marvel con 55,4 millones de dólares en su primer fin de semana. Es decir, 8,4 millones más que el filme que juntó a las tres superheroínas, quienes estaban atrapadas en mundos paralelos.

“Históricamente, Marvel ha visto que la mayoría de sus películas se benefician a la buena voluntad. Lo opuesto a ese impulso se está produciendo en este momento”, señaló Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice Pro. Por su parte, David A. Gross, de la compañía de análisis Franchise Research Entertainment, calificó la película como “un colapso sin precedente del sector Marvel”.