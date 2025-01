Jesse Eisenberg revela que le impidieron conocer a Mark Zuckerberg: “Me dijeron: ‘No vayas ahí’”

El actor estadounidense recuerda su trabajo en Red social (2010) y opina sobre las recientes decisiones controvertidas del creador de Facebook.

Han pasado 15 años desde el estreno de Red social (The Social Network), la película de David Fincher en la que Jesse Eisenberg interpretó a Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook. Su actuación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor en 2011, aunque el premio terminó en manos de Colin Firth por El discurso del rey.

Más de una década después, Eisenberg vuelve a estar en el centro de los elogios, esta vez como guionista, director y protagonista de Un dolor real (A Real Pain), una cinta sobre dos primos que viajan a Polonia para reconectar con el pasado de su abuela, sobreviviente del Holocausto. Su guion ha sido nominado al Oscar 2025.

En una reciente entrevista con el pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el actor estadounidense confesó que, en su momento, le habría gustado conocer a Zuckerberg antes de interpretarlo en la película, y que incluso estuvo a punto de intentarlo por su cuenta.

¿Por qué Eisenberg no pudo conocer a Zuckerberg?

Cuando fue elegido para Red social, Eisenberg asumió que los productores organizarían un encuentro con Zuckerberg, pero nunca ocurrió. Así que, con 25 años y la idea de que era lo mínimo para preparar su papel, decidió tomar la iniciativa: conducir hasta las oficinas de Facebook en California y pedir una reunión.

“Pensé en simplemente presentarme ahí y que me dejaran entrar”, recordó. “La película ya había sido anunciada, yo solo quería compartir con él y ver qué se sentía. Me parecía lo más básico en términos de investigación. ¿Cómo puedes actuar en una película cuando la persona en la que se basa está justo ahí?”.

Sin embargo, antes de llegar, recibió una llamada del productor Scott Rudin. "Me dijo: ‘No vayas ahí’”, contó Eisenberg. “Lo estaba diciendo en nombre de los abogados de Sony. Me advirtió que no podía hacerlo por varias razones legales".

La película está protagonizada por Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y cuenta con las actuaciones de Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer y Max Minghella.Fuente: Columbia Pictures

Jesse Eisenberg y sus críticas a Mark Zuckerberg

Durante la entrevista, el actor también opinó sobre las recientes decisiones de Mark Zuckerberg, como la eliminación de verificadores de datos profesionales en Facebook, reemplazándolos por un sistema de notas comunitarias similar al de X (antes Twitter) tras la reelección de Donald Trump.

“Mi esposa trabaja en el mundo real”, explicó Eisenberg. “Creó Disability Justice, un programa de concientización, y enseña en escuelas públicas en Nueva York. Ella trata de ayudar a la gente. Así que cuando veo a personas con tanto poder que no lo usan para ayudar a otros, me resulta desconcertante".

El actor concluyó con una reflexión: "¿Por qué no donar la mitad de tu dinero a una buena causa? ¿Y por qué eliminar protecciones para personas marginadas en tu plataforma? Para mí, es un misterio. Pero supongo que sería la misma pregunta que alguien se haría en la época de los Rockefeller: ‘¿Por qué demonios hacen lo que hacen?’".

