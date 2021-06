"Black Widow" estará centrada en el personaje de Scarlett Johansson. | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Jay Maidment

El próximo 9 de julio, “Black Widow” podrá verse a nivel mundial en cines o desde la plataforma digital Disney+. ¿Por qué esta película marca la diferencia de otras apariciones de la heroína de Marvel en pasadas producciones? Scarlett Johansson considera que tiene mucho que ver con una revalorización del personaje lejos de los estereotipos.

Si bien la Viuda negra es uno de los rostros más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), su debut en el cine estuvo muy vinculado a una “hipersexualización” que resaltaba principalmente el atractivo de su físico, algo que hoy se descarta ante la lucha por una mejor representación femenina.

“Todo eso está relacionado con ese alejamiento del tipo de hipersexualización de este personaje y, quiero decir, si miras hacia atrás a ‘Iron Man 2’, fue muy divertida y tuvo muchos momentos geniales, pero el personaje está tan sexualizado, ¿sabes?”, dijo Scarlett Johansson en conversación con el portal EpicStream sobre la próxima a estrenar “Black Widow”.

“Realmente se habla de ella como si fuera un pedazo de algo, como una posesión o una cosa o lo que sea, en realidad como un pedazo de trasero”, agregó la nominada al Oscar. Después del filme que menciona, otros títulos como “The Avengers” y sus posteriores entregas también se centraron en su belleza antes que otros atributos.

“Black Widow” significa un cambio en el cine

A pesar de ello, Scarlett Johansson asegura que “Black Widow” significa un “cambio” en la industria cinematográfica, específicamente en Marvel Studios. Para la actriz estadounidense, son los espectadores jóvenes quienes van a recibir un mensaje mucho más positivo respecto al trato que se le da al personaje en la pantalla grande.

“Pero está cambiando ahora. Ahora las personas, las jóvenes, están recibiendo un mensaje mucho más positivo, pero ha sido increíble ser parte de ese cambio y poder salir del otro lado y ser parte de esa vieja historia, pero también de progreso. Evolucionar. Creo que es bastante genial”, agregó.

