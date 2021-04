Marvel Studios está trabajando en una cuarta entrega de "Capitán América" con Anthony Mackie. | Fuente: Marvel Studios

¡“Capitán América 4” está desarrollo! Tras el explosivo final de temporada de “The Falcon and The Winter Soldier”, la segunda serie original de Marvel Studios, se confirma que la historia de Sam Wilson (Anthony Mackie) –el nuevo ‘Capi’ de Estados Unidos– continuará con una película.

Según The Hollywood Reporter, Malcolm Spellman, creador de “The Falcon and The Winter Soldier”, trabajará en el guion de la nueva cinta junto Dalan Musson, uno de los guionistas de la ficción de Disney+. De momento, no se ha seleccionado al elenco, pero se entiende que será protagonizada por Anthony Mackie.

Chris Evans protagonizó las tres primeras entregas de “Capitán América”, despidiéndose del rol en “Avengers: Endgame”, en la que el superhéroe cede su escudo a su gran amigo Falcon. Se desconoce si el actor que dio vida a Steve Rogers regresará una vez más para la próxima producción o se centrará únicamente en su sucesor.

Sam Wilson se convirtió en el nuevo Capitán América en "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” también será un punto de partida interesante para los guionistas. ¿La razón? Hay más de una persona que ha llevado el escudo de Capitán América y, por ende, podría ser un punto clave a desarrollar en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Aún no hay un director elegido para “Capitán América 4”; evidentemente se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y posiblemente, Marvel Studios busque mantener el secretismo por un tiempo más. Se espera que Anthony Mackie y su compañero Sebastian Stan se sumen a esta nueva aventura para el rosto patriótico de EE.UU. y miembro de los Avengers.

“The Falcon and The Winter Soldier” llega a su fin

Este viernes 23 de abril, “The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su sexto y último episodio en la plataforma Disney+. El desenlace de la serie presenta por primera vez a un Capitán América afroamericano, Sam Wilson, un superhéroe no tiene temor de levantar su voz para reclamar los derechos de quienes viven oprimidos bajo el sistema.

