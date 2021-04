El último capítulo de "The Falcon and The Winter Soldier" tiene una escena post créditos centrada en Sharon Carter. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su sexto y último episodio este viernes 23 de abril en la plataforma Disney+. La segunda serie original de Marvel Studios muestra al primer Capitán América afroamericano al ser Sam Wilson (Anthony Mackie) quien acepta el legado de Steve Rogers. Sin embargo, una posible antagonista se asoma en la escena post créditos.

¡Atención! Spoilers más abajo

El final de temporada de “The Falcon and The Winter Soldier” tiene una escena post créditos centrada en Sharon Carter, interpretada por Emily VanCamp, y su indulto otorgado por el gobierno de Estados Unidos. Cabe recordar que, esto último había sido una promesa de Sam Wilson, ahora el Capitán América, por ayudarlo en la isla Mandripoor.

Después de “Capitán América: Civil War”, la sobrina-nieta de Peggy Carter se convirtió en enemiga del Estado por su alianza con Steve Rogers, y se convirtió en una de las perseguidas por la justicia. No volvió a aparecer hasta la ficción televisiva de Disney+, por lo que, se entiende fue completamente olvidada por quienes habían sido sus compañeros.

Sharon Carter ha vivido en la isla Mandripoor durante los últimos años, teniendo conexiones con personas muy peligrosas y con los espectadores sin saberlo a comienzos de la ficción… Siendo esta misma el Mediados de poder, quien dio el suero de supersoldado a Karli Morgenthau (Erin Kellyman) y los Flag-Smashers.

Ella mata a la líder anarquista para salvar a Sam Wilson, aunque el Capitán América desconoce sus verdaderas intenciones e intercede para que se le dé el indulto. Se sabe que la agente perteneció a SHIELD y, en la tercera entrega con Chris Evans, fue parte de la CIA. En “The Falcon and The Winter Soldier”, se le ofrece la posibilidad de volver a su pasada unidad.

Tras regresar a su libertad en EE.UU., Sharon Carter conversa con alguien sin identificar por teléfono y le dice que ahora, sin los supersoldados, tendrá a la mano cualquier cosa que necesiten (¿en Mandripoor?). Por lo tanto, se espera que pueda ser la siguiente antagonista del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“The Falcon and The Winter Soldier”, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, lanzó su episodio final este 23 de abril en Disney+. Se trata de la segunda serie original de Marvel Studios después de “WandaVision”, y la siguiente en continuar el calendario televisivo de la plataforma digital será “Loki”.

