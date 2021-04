Wyatt Russell da vida a John Walker, el nuevo Capitán América, en "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

La imagen del Capitán América se ha tornado más oscura en “The Falcon and The Winter Soldier”, serie original de Disney+ que se centra en Sam Wilson y Bucky Barnes en su lucha contra nuevos enemigos. Uno de esos antagonistas es John Walker, interpretado por Wyatt Russell.

Wyatt Russell, hijo del también actor Kurt Russell, se convirtió en centro de críticas luego de que se desvelara que el interpretaría al siguiente Capitán América. Teniendo en cuenta que aún es muy pronto para los fans soltar el recuerdo de Chris Evans tras “Avengers: Endgame”, la actitud del personaje no le sumó puntos en “The Falcon and The Winter Soldier”.

“En parte, es por eso que me gustó [el rol de John Walker]. La gente lo odiaría. Lo sabía. Esa es la razón por la que lo haces. Ese es el punto. Obtienes esa respuesta y es como, genial, está funcionando”, admite la estrella estadounidense sobre el motivo para aceptar el papel en una reciente entrevista con Esquire.

John Walker no es ni bueno ni malo

Los recientes episodios de “The Falcon and The Winter Soldier” mostraron el lado más sombrío de John Walker, quien asesinó a uno de los Flag-Smashers luego de que su líder, Karli Morgenthau, matara accidentalmente a su colega Lemar. Sus acciones mancharon el legado del Capitán América y el escudo fue reclamado por Falcon y el Soldado de invierno.

A pesar de ello, Wyatt Russell considera que el soldado, también conocido como U.S. Agent en los cómics de Marvel, no es ni bueno ni malo. Tal como la vida real, las personas son áreas grises y ese es el mayor atractivo del ahora villano que debutó por primera vez en la serie de Disney+.

“Soy el tipo de persona [donde] el área gris es un lugar en el que debes vivir. Si no vives allí, vas a tener un momento muy difícil en tu vida tratando de descubrir quién eres, porque estás limitando el tipo de preguntas que puedes hacerte y hacer a otros. Lo que este personaje, con suerte, trae a la gente es la idea de que hay un área gris en él”, agrega.

The Falcon and The Winter Soldier”, la segunda ficción televisiva de Marvel Studios, estrena su sexto y último episodio el próximo 23 de abril en la plataforma Disney+.

