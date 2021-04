"The Falcon and The Winter Soldier" estrenó su final de temporada en Disney+. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” estrenó su sexto y último episodio este viernes 23 de abril en la plataforma Disney+. Con muchas preguntas por resolver hacia su final de temporada, la segunda serie original de Marvel Studios muestra al primer Capitán América afroamericano al ser Sam Wilson (Anthony Mackie) quien acepta el legado de Steve Rogers.

¡Atención! Spoilers más abajo

El episodio 6 de “The Falcon and The Winter Soldier” inicia con un ataque de los Flag-Smashers, liderados por Karli Morgenthau (Erin Kellyman), a una reunión de senadores y figuras importantes que decidirán sobre los refugiados en el mundo luego de que la situación cambiara por el Blip.

Por esa razón, acuden Falcon y el Soldado de invierno a la batalla ante la alerta en Nueva York, donde ocurre el atentado contra el orden. Sam Wilson ya no lleva su característico traje, solo las alas, y porta el escudo y nuevo traje de Capitán América, se recuerda que este último fue enviado desde Wakanda. La apariencia que luce se inspira en las historietas de Marvel.

Sam Wilson como el Capitán América en el último episodio de "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sharon Carter (Emily VanCamp) asisten al ‘Capi’ desde sus posiciones hasta que Karli y sus secuaces se mueven a otro lugar tras secuestrar a algunas personas del edificio. Ocurre lo mismo con uno de los Flag-Smashers en un helicóptero hasta que son rescatados por Sam.

Más tarde aparece John Walker, quien continúa vestido como el Capitán América y lleva una pobre imitación del escudo. Finalmente, es Sam Wilson quien salva a todos los rehenes y enfrenta a Karli Morgenthau. Previo a esto se conoce que Sharon es el Mediador de poder de la isla Mandripoor, y ella fue la que les dio el suero de supersoldado.

La líder anarquista dispara a Sharon Carter cuando esta la amenazó y a su infiltrado en los Flag-Smashers... En ese momento, llega el Capitán América para poner fin a sus acciones. Aunque él deseaba terminar la pelea con un consenso, la propia Karli estuvo a punto de usar su arma para matarlo y la aún herida Carter le dispara para acabar con ella.

Cuando Sam Wilson entrega el cuerpo de Karli Morgenthau ocurre un intercambio de palabras entre el superhéroe y los senadores que decidirían por el rumbo del mundo. Además, hace hincapié en su imagen como un Capitán América afroamericano, no necesita ser “rubio y de ojos azules”, aunque ya reciba miradas extrañas.

El inspirador monólogo del nuevo 'Capi' es transmitido por las cámaras de televisión en señal abierta, siendo visto por miles de ciudadanos norteamericanos, dejando así muy clara su posición frente al injusto sistema contra el que luchaban los jóvenes a lo largo de “The Falcon and The Winter Soldier”.

Ninguno de los supersoldados sobrevive luego de que Zemo, desde prisión, orquestara un ataque en la camioneta que serían transportados hacia la cárcel. Aunque el soldado que los resguardó antes de que mueran les repite la característica frase: “Un mundo, un pueblo”. ¿Será posible un futuro para el movimiento Flag-Smashers?

John Walker es presentado como U.S. en "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

John Walker es U.S. Agent

Hacia el final del sexto capítulo de “The Falcon and The Winter Soldier” vemos que John Walker, quien fue retirado del título de ‘Capi’, porta el alias y traje de U.S. Agent, el mismo que se ve en los cómics de Marvel. Es acompañado por su esposa y la Condesa Valentina, con quien trabajará más adelante. Es decir, su presencia podría mantenerse en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Cabe destacar que los créditos del título de la serie también cambian en el final de temporada, ya no es Falcon y el Soldado de invierno, sino Capitán América y el Soldado de invierno como referencia al nuevo nombre que lleva el superhéroe Sam Wilson desde que aceptó ser el nuevo rostro patriótico de Estados Unidos.

“The Falcon and The Winter Soldier”, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, lanzó su episodio final este 23 de abril en Disney+. Se trata de la segunda serie original de Marvel Studios después de “WandaVision”, y la siguiente en continuar el calendario televisivo de la plataforma digital será “Loki”.

