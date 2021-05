Elizabeth Olsen retomará su rol como Scarlet Witch en "Doctor Strange and the Multiverse of Madness". | Fuente: Marvel Studios

Se sabe que la serie “WandaVision” tendrá su continuación en la próxima película “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, que contará con el regreso de Benedict Cumberbatch en el rol del Hechicero Supremo. Al respecto, Elizabeth Olsen admitió sentirse emocionada por la conexión entre ambas producciones.

El final de la primera serie televisiva de Marvel Studios pudo no haber contentado a todos sus espectadores, pero dejó claro que la historia de Scarlet Witch no ha terminado aún. Sin duda, volveremos a ver a la poderosa superheroína en la segunda entrega de “Doctor Strange”, cuyo rodaje culminó un mes atrás.

“Cada película de Marvel es única y esta [“Doctor Strange and the Multiverse of Madness”] seguramente sorprenderá a los fanáticos”, dijo la actriz estadounidense en una reciente entrevista con la revista Glamour España. “No puedo esperar a ver su reacción, especialmente cuando se trata de la parte de ‘WandaVision’”.

La presión de protagonizar “WandaVision”

Elizabeth Olsen también detalló un poco acerca de la experiencia –y la presión de por medio– al protagonizar “WandaVision”, que abrió el camino para Marvel Studios en el mercado streaming. Después de que la ficción llegara a su fin, se estrenó “The Falcon and The Winter Soldier” y el próximo 9 de junio llegará “Loki”.

“Al principio estaba aterrorizada. Fue abrumador traducir este personaje a una sitcom, y también a raíz de varias décadas de este tipo de formato, para luego volver a la realidad de Marvel. Pero me encantó la historia y me encantó el viaje al que llevamos a la audiencia”, comentó.

La estrella de 32 años agregó que todavía intenta asimilar que “WandaVision”, serie exclusiva de Disney+, haya sido tan bien recibida por la crítica y los fans de las películas: “No espero nada, no pienso en el éxito. Pero el hecho de que lo tuviera todavía es algo que estoy tratando de entender”.

“Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, está programada para estrenarse el 23 de marzo del 2022.

