“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: ¿Qué esconde el primer filme de terror del MCU? | Fuente: MCU

Marvel Studios logró convertirse en tendencia el último fin de semana, luego del anuncio de las producciones que formarán parte de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico, durante la Comic-Con 2019 en San Diego.

Entre las producciones anunciadas por Kevin Feige, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” fue una de las que generó grandes sorpresas, no solo por ser el primer filme de terror del MCU, sino también por el personaje que acompañará a Benedict Cumberbatch en el rol protagónico: La Bruja Escarlata.

Esta película estará directamente conectada con la serie que protagonizarán Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Paul Bettany (Vision), “Wanda y Visión”, un detalle que nos hace presagiar la trama que podría contener la secuela de “Doctor Strange”... ¿de qué se trata?

Antes de explicar cómo encajarían estas historias en el MCU, haremos un repaso por los cómics que están directamente relacionados con uno de los enfrentamientos más importantes de la Bruja Escarlata y Doctor Strange.



“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: ¿Qué esconde el primer filme de terror del MCU? | Fuente: Marvel

EL ORIGEN

Como muchos saben, Wanda y Vision mantienen una relación amorosa luego de los sucesos del cómic "Civil War", un amor que llega a su fin con la muerte del sintezoide a manos de Thanos. Su muerte dejó de lado a dos personajes claves en esta historia de amor y tragedia: sus hijos.

En los cómics, Wanda concibe a unos mellizos llamados Thomas y William, quienes en realidad fueron una ilusión creada por uno de los esclavos del demonio Mephisto. Para superar este sufrimiento, su mentora borra los recuerdos que tenía de sus mellizos.

Sin embargo, durante “Avengers Disassembled”, la Bruja Escarlata empieza a recoger datos sobre la “existencia” de sus hijos, algo que, sumado a la muerte y regreso de Visión (quien se había convertido en un ser sin emociones), ocasiona una crisis emocional y un descontrol de sus poderes.

De esta forma, Wanda enfrenta a los Vengadores, a quienes acusa de un complot para separarla de sus hijos, acabando con la vida de Scott Lang, Hawkeye y Vision. Finalmente, Doctor Strange logra derrotarla y Wanda es llevada bajo custodia de los X-Men.

HOUSE OF M

Para liberarse del control de sus custodios, Wanda usa sus poderes y crea un universo alternativo en el que todos cumplen sus deseos más profundos. De esta forma, el mundo es gobernado por Magneto y la familia Maximoff está reunida, Capitán América es un veterano de guerra y Doctor Strange es un psicólogo sin conocimientos de la magia.

Sin embargo, algunos héroes, como el propio Stephen Strange, Wolverine, entre otros, logran recuperar los recuerdos de la realidad original e intentan restaurarla tomando a Magneto como aliado.

La historia llega a su fin cuando Wanda restaura la realidad, regresa a la vida a quienes fueron asesinados y despoja de sus poderes al 90% de la población mutante, para luego desaparecer en el anonimato.

¿CÓMO SERÍA LA HISTORIA EN EL MCU?

El Universo Cinematográfico de Marvel ha tomado a los cómics como base de sus producciones, aunque no necesariamente al pie de la letra. Tomando en cuenta la ausencia de los hijos de Wanda y de los mutantes (momentáneamente), la historia podría tener algunos cambios.

El título “Multiverse of Madness” (Multiverso de la locura) hace una clara referencia a la historia que acabamos de repasar, con un universo alternativo creado a partir de la locura y el descontrol de los poderes de la Bruja Escarlata.

Además, la trama encaja en un contexto similar al de los cómics: El final de un ciclo de los Vengadores y la formación de los Nuevos Vengadores, la muerte de Visión, la reaparición de Doctor Strange y la posible llegada de los X-Men.

Sin duda, la cinta tendría que tener algunos cambios para poder encajar en el universo, como la ausencia de los mutantes, la ausencia de los hijos de Wanda, la muerte o presencia de los Vengadores, entre otros detalles.

Aún no se ha confirmado qué otros personajes aparecerán en esta cinta, más allá de sus dos protagonistas. Esto abre la posibilidad de poder contar con otros personajes del MCU, tal y como sucedió en Civil War.

A esto hay que agregar que, según el calendario presentado por Marvel Studios, esta sería la última o penúltima cinta de la Fase 4, mientras se mantiene en secreto la producción prevista para noviembre del 2021, que podría tratarse de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” o “Black Panther 2”.

De esta forma, la cinta de Dr. Strange podría abrir paso a la Fase 5 del MCU, la misma que podría servir de introducción para los X-Men y los 4 Fantásticos, héroes cuyas producciones ya se encuentran en desarrollo, según confirmó Marvel Studios durante la Comic-Con 2019.