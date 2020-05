"El Increíble Hulk", protagonizada por Edward Norton, se estrenó en el 2008. Tras dejar el papel, Mark Ruffalo sustituyó al actor en "Avengers", lanzada en el 2012. | Fuente: Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) siempre ha procurado mantener largos contratos con sus estrellas, mientras que ha dejado el recast —reemplazar a un actor—como última opción para no romper la continuidad en pantalla. Quizá aprendieron esa lección tras la salida de Edward Norton, quien protagonizó “El increíble Hulk”, en el 2008.

La cinta sobre el Gigante Verde fue la segunda en formar parte del UCM, luego del estreno de “Iron Man”. La introducción del personaje y el resto de Avengers servirían para la primera película crossover del 2012. Sin embargo, el intérprete no volvió para encontrarse con los otros superhéroes, por lo que, fue sustituido por Mark Ruffalo.

A finales del 2019, Edward Norton conversó con New York Times sobre las razones detrás de su salida de Marvel Studios. Según contó, el entonces intérprete de Bruce Banner estaba interesado en participar en dos películas de Hulk.

“Les planteé un plan para dos películas: el origen y la idea de Hulk como el soñador consciente, el tipo que puede controlar el viaje, y ellos me dijeron '¡eso es lo que queremos!'. Al parecer no era lo que querían, pero me lo pasé genial haciéndolo. Me llevé muy bien con Kevin Feige”, reveló el ganador del Globo de Oro.

Previo a la producción de “Avengers”, en el 2010, Feige anunció que Edward Norton no formaría parte de la película. Evidentemente, la noticia de un recast estaba muy cerca, y todos conocemos cómo terminó la historia.

“Fue algo rastrero. Era en defensa de la marca o algo así. Tuvimos conversaciones positivas sobre cómo continuar las películas, vimos la cantidad de tiempo que nos habría llevado y yo no iba a hacer eso”, consideró el actor sobre el comunicado que lo dejó fuera de Marvel Studios.

En la película “Avengers”, los espectadores vieron por primera vez a Mark Ruffalo en el rol de Hulk, el cual encantaría a muchos con su comedia y apego notorio al personaje de los cómics.

“Sinceramente habría querido más dinero del que me habrían querido dar, pero ese no es el motivo por el que quería hacer otra película de Hulk. Kevin Feige ha logrado crear una de las mejores ejecuciones empresariales de la historia del entretenimiento”, concluyó Edward Norton.

Al final, las ideas que tenía concluye Norton no estaban en sintonía con los planes de Disney, y el recast por Ruffalo se convirtió en uno de los más polémicos en la historia de Marvel Studios.