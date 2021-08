Kevin Feige fue productor de las últimas cuatro películas de los "Avengers". | Fuente: Variety

Marvel tiene grandes planes a futuro en lo que respecta a su Universo Cinematográfico. Ya está en plena fase 4 tras el estreno en cines y Disney+ de "Black Widow" y muchos se preguntan cuándo llegaría "Avengers 5".

Al respecto, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, respondió en una entrevista con el portal especializado Collider. Allí, no tuvo problemas en comentar sobre el lanzamiento de "Avengers 5" en el largo plazo.

"Creo que queremos que haya una cantidad de tiempo razonable desde '[Avengers] Endgame' para comenzar una nueva saga, que ya está en marcha. Luego necesitas tiempo, como lo hicimos en la fase 1, para construir esa saga antes de comenzar a unir a todos", sostuvo el mandamás de Marvel en lo que respecta a películas.

Marvel, con planes a futuro para los "Avengers"

En "Avengers: Endgame" vimos el sacrificio de Tony Stark, Iron-Man. | Fuente: Marvel Studios

Estas declaraciones de parte de una de las cabezas de la franquicia se dieron en medio del lanzamiento del segundo tráiler de "Eternals".

Por otra parte, dio cuenta de una actualización para el inicio de grabaciones de la segunda temporada de "Loki", la cual fue estrenada en la plataforma streaming Disney+.

"Está en marcha. Lo estamos desarrollando mientras hablamos. La esperanza es que gran parte del mismo equipo regrese. Están pasando cosas más grandes y mejores, por lo que la búsqueda del director comenzará en breve", añadió.

A continuación, te presentamos todas las películas que comprenden la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel:

"Black Widow" (ya estrenada en cines y Disney+)

"Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings" (3 de septiembre de 2021)

"Eternals" (5 de noviembre de 2021)

"Spider-Man: No way home" (17 de diciembre de 2021)

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (25 de marzo de 2022)

"Thor: Love and Thunder" (6 de mayo de 2022)

"Black Panther: Wakanda Forever" (8 de julio de 2022)

"The Marvels" (11 de noviembre de 2022)

"Ant-Man and the Wasp: Quantunmania" (17 de febrero de 2023)

"Guardians of the Galaxy Vol. 3" (5 de mayo de 2023)

"Fantastic Four" (fecha de estreno por determinar)

