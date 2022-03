Los personajes más poderosos de Marvel en los cómics | Fuente: marvel.com

Aunque el Universo Cinematográfico de Marvel busque en cierta forma mostrar a los héroes más fuertes de sus comics en la pantalla grande, existen otros seres mucho más poderosos de los cuales aún se ha hablado en las cintas, incluso dentro de este top, habrá personajes que sí han aparecido pero que solo se ha mostrado una pincelada de su increíble poder en las tiras cómicas.

Además, en esta lista existen personajes totalmente fuera de serie, los cuales están más allá de la comprensión humana, seres que han sido parte de la creación y del origen del Universo Marvel. Quizá nunca los veamos en el UCM, pero siempre quedará en la mente de los fanáticos de los cómics, su increíble potencial e indescriptible poder. Aquí la lista.





Los más poderosos de la existencia Marvel

20. Vulcano



El mutante conocido como Vulcano es uno de los personajes más fuertes del Universo de Marvel en los cómics. Considerado un mutante de Nivel Omega, Gabriel Sumers ha logrado enfrentar a los Inhumans, X-men y Starjammers al mismo tiempo.

19. Skaars



El hijo Hulk, quien nació en los eventos de “Planet Hulk” donde su madre y planeta fueron exterminados. El personaje posee un factor curativo a otro nivel que el de Wolverine y en distintos momentos se ha enfrentado a su padre, incluso en una realidad alternativa ha logrado derrotarlo.

18. Odin



El padre de Todos, protector de los asgardianos ha logrado demostrar en muchas ocasiones en los cómics de Marvel su increíble poder a través de la “Odin Force”, con la cual se incluyen detener el tiempo, tomar almas y llegar a destruir galaxias.

17. Hércules



El hijo Inmortal de Zeus logró sobrevivir a una explosión cósmica de Nova, además de lograr transportar Manhattan a otro lugar diferente. Su resistencia y fuerza lo catalogan como uno de los más poderosos.

16. Grandmaster



El inmortal y eterno Gran Maestro, posee una gran inteligencia, además tiene la capacidad de revivir a los muertos. En incontables ocasiones ha mostrado la destreza de sus habilidades tácticas para sobrevivir dentro del Universo Marvel.

15. Galactus



El devorador de mundos, tiene un poder cósmico casi ilimitado y de gran presencia desde el origen del universo. Este ser ha logrado plantarles cara a seres multiversales e incluso tuvo heraldos increíblemente poderosos.

Galactus | Fuente: marvel.com

14. Magus



La versión malvada del futuro de Adam Warlock nacida del Chaos y Order con el fin de oponerse a Thanos. Este villano puede dividir una estrella a la mitad, por si fuese poco fue considerado el “Avatar de la Vida” por las Entidades.

13. Adam Warlock



La contraparte de Magnus, a ciencia cierta es el mismo ser solo que con atribuciones positivas. Este héroe puede hacer frente a la deformación de la realidad e incluso pudo resistir a la congelación temporal de la Gema del Tiempo. Además, puede crear agujeros de gusanos.

12. Thanos



El titan loco, es totalmente distinto en comparación de poderes a su contraparte en el UCM. Este personaje facultado con una sola piedra del infinito podría lograr eliminar a Thor en un santiamén. Thanos en los cómics, más allá del Guantelete, posee la telepatía y telequinesis, hasta una variedad de explosiones de energía. Por otro lado, Thanos ha logrado enfrentarse a Galactus y a Odin.

11. Amatsu Mikaboshi



El Rey del Caos, este personaje ha sido antagonista en ciertos puntos de Hércules y Thor. Tiene una amplia gama de poder, desde canalizar energías místicas oscuras, generar explosiones de energía, teletransportarse, cambiar de forma y crear clones de sí mismo. Es capaz de afectar cuerpos astrales y obligar mentalmente a ejercitos de demonios y detallar su esencia a voluntad. Logró en algún punto eliminar al Demogorge, criatura conocida porque se comió a los Dios Antiguos.

Amatsu Mikaboshi | Fuente: marvel.com

9. Cyttorak



Esta deidad vive en su propia dimensión, es un ser omnipotente que también es la fuente de muchos magos de gran poder multiversal, incluso del Hechicero Supremo. Por otro lado, mediante sus poderes, otros seres han logrado crear vida.

8. Franklin Richards



El hijo de Sue Storm y Reed Richards, es un mutante de gran poder considerado nivel Omega. Puede controlar las fuerzas fundamentales del universo y en muchas ocasiones ha hecho gala de sus poderes siendo pequeño, cuando creaba galaxias y universos de bolsillo.

7. La Eternidad



Uno de los seres multiversales comparados con Infinity, Oblivion y Muerte. Este ser puede manipular la realidad, el espacio y el tiempo.

6. Stranger



La entidad cósmica Stranger, es una de las más enigmáticas del Universo Marvel. Este ser puede crear planetas vivos tal como Ego. en muchas ocasiones ha tomado el papel de villano como también de bueno, a ciencia cierta no se sabe sus intenciones. Se ha logrado enfrentar a Thanos, manipular a Hulk y capturar a Magneto.

Stranger | Fuente: marvel.com

5. El Tribunal Viviente



Este personaje es un mediador de los acontecimientos que han ocurrido en el multiverso. Es tan poderoso como Infinity, con habilidades casi ilimitadas, si él lo desea puede borrar de la existencia dimensiones y realidades. Además, puede abrir otras dimensiones y universos.

4. Beyonder



El Beyonder es uno de los 4 personajes más fuertes del Universo Marvel. Si bien, solo vive en un solo universo, puede deformar la realidad a su antojo, controlar la materia, la energía a un nivel cósmico.

3. Muerte



La muerte ha existido desde el origen del universo, es lo opuesto a la Eternidad. Este ser es totalmente invencible y tiene un poder cósmico ilimitado, hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuál es su debilidad.

2. One Above All



Uno de los personajes que se ha mostrado muy pocas veces en los cómics, es lo que se llamaría “Dios”. Es un ser omnipotente sin ninguna debilidad. Además, se ha manifestado en cualquier forma física, tal como cuando se presentó ante Peter Parker como un vagabundo.

1. Protege



La entidad más poderosa de Marvel. Este supremo dios, es un ser de apariencia joven que puede imitar a cualquier entidad, incluso al poderoso One Above All. Según afirmaciones de Eternity, este ser es cuestión de tiempo para que no imite a nadie y sustituya en el trono a One Above All como el único dios de la existencia Marvel. Sin duda, un ser imbatible.

Protege | Fuente: marvel.com

