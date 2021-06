Tyrese Gibson es uno de los actores principales de "Morbius". | Fuente: EFE

"Morbius" es una de las cintas de Marvel que ha sufrido un par de retrasos para su lanzamiento en cines a nivel mundial, todo a causa de la pandemia por la COVID-19. Su fecha de estreno, ahora, está fijada para el 28 de enero de 2022.

Uno de los actores que estará en la cinta "Morbius" es el estadounidense Tyrese Gibson. Este martes tuvo una entrevista con ComicBook y allí dio detalles de la cinta en la que actúa con Jared Leto. Es más, se atrevió a afirmar que la película es parte del Universo Cinematográfico de Marvel, a diferencia de Venom (pertenece al Universo Sony de personajes Marvel).

Con un tajante "sí", hasta en dos oportunidades, Tyrese Gibson indicó que "Morbius" estará en el Universo Cinematográfico de Marvel y que es parte del "mundo de los Vengadores". No tuvo problemas en sostenerlo, pese a ningún pronunciamiento previo de Sony.

"Morbius", ¿dentro del Universo Cinemátográfico de Marvel?

Por otra parte, comentó lo que significó para él ser considerado para este nuevo proyecto de la 'casa de las ideas' junto a otros colegas como Jared Leto.

"Hacer esto junto a él me llena de inspiración. Realmente ha sido muy interesante trabajar a su lado. El director Daniel Espinosa fue muy honesto conmigo y a veces te dice cosas que no quieres escuchar, sobre cómo actuar. Sacó lo mejor de nosotros. Mucha gente va a quedar impactada", añadió.

Además de Tyrese Gibson y Jared Leto, la película "Morbius" tiene un elenco conformado por Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona y Al Madrigal.

También, en 2022 Marvel nos traerá otros proyectos en la pantalla grande como "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Black Panther: Wakanda forever" y "The Marvels".

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.