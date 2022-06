Ms. Marvel, Moon Knight, Drax y Mar-Vell son algunos de los personajes cuyos poderes cambiaron en su paso al UCM. | Fuente: Composición (Marvel)

Como con las adaptaciones de libros a la gran pantalla, los cómics también están sujetos a cambios en su salto al cine. La franquicia de Marvel es un vivo ejemplo de ello. Al llevar al live-action a sus héroes y heroínas, algunos fueron concebidos con otro género o se actualizaron según los tiempos modernos, como se ha podido ver a lo largo del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Desde alteraciones en la historia hasta cruce de tramas, los guiones de las películas y series se van acomodando hasta dar como resultado que algunos personajes de la Casa de las Ideas ahora tengan superpoderes distintos a los que aparecen en las páginas de las historietas. A continuación, repasamos cinco personajes de Marvel que han visto sus habilidades transformados en su paso a la pantalla.

Ms. Marvel

En "Ms. Marvel", la nueva serie de Disney+, se narra que la adolescente Kamala Khan obtiene sus poderes de un brazalete que su abuela le hereda y gracias al cual puede crear campos de energía y fuerza. En honor a su superheroína favorita, la Capitana Marvel, toma su nueva identidad.

Del cómic, la producción televisiva ha decidido respetar el origen musulmán de Khan, interpretada por la actriz de ascendencia pakistaní, Iman Vellani. Sin embargo, en la historia original, esta superheroína consigue sus poderes al exponerse a la Niebla Terrigen.

Así, en el papel, Kamala Khan está ligada al grupo de seres cósmicos Inhumanos y sus superpoderes son parecidos a los de Mr. Fantástico, de "Los cuatro fantásticos": tiene la capacidad de estirar su cuerpo y cambiarlo en tamaño, vestimenta y apariencia.

Moon Knight



En la serie de Marvel, el origen de los poderes de Marc Spector provienen del dios egipcio Khonshu (Luna), de quien a través de un pacto se convierte en su avatar terrestre, que gracias a un traje blanco se cura de cualquier herida, puede volar y obtener armas en formas medias lunas.

Hay similitudes entre el producto televisivo y el cómic: las múltiples personalidades de Moon Knight, por ejemplo. Pero en la historia original, Spectar es quien crea su propio traje y artefactos, fruto de su experiencia en la CIA y su antigua labor como mercenario.

No solo eso: en algunos números de la historieta, Moon Knight también es dueño de una fuerza sobrenatural cuando hay luna llena, y tiene visiones y sueños proféticos. Asimismo, puede absorber energía de las personas a través del tacto.

Shang-Chi

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" trajo al UCM a su primer superhéroe asiático, interpretado por el actor chino Simu Liu. Se trata del hijo de El Mandarín, quien pese a su entrenamiento en artes marciales, sus poderes proceden de su contacto con los diez anillos, que le permiten tener una fuerza sobrenatural, gran velocidad y una resistencia distinta al común de los mortales.

En las historietas de Marvel, sin embargo, el caso es distinto. Porque Shang-Chi no tiene ninguna capacidad sobrehumana o poderes especiales: es un hombre entrenado para que sus puños sean armas y su manejo del chi (energía interna) sea su mejor fortaleza al controlar emociones, agudizar sus sentidos, entre otras habilidades.

Mysterio

Uno de los enemigos más recordados de Spider-Man, el popular Mysterio, es en la vida real un trabajador de Stark Industries llamado Quentin Beck, según la cinta "Spider-Man: Far From Home". Este villano, interpretado por Jake Gyllenhaal, obtiene sus poderes para alterar la realidad de su capacidad para manipular la tecnología holográfica mediante drones que crean imágenes computarizadas.

Pero en los cómics, Beck se dedicaba a ser un doble de riesgo en Hollywood y trabajar los efectos especiales. Además, es un especialista en psicología, química y robótica. Algo, no obstante, se mantiene en la historia de Mysterio, ya sea en el UCM o las páginas satinadas de las historietas: la sensación de que merece más reconocimiento, un estímulo que lo lleva a convertirse en el delincuente manipulador de realidades.

Drax el Destructor

Dave Bautista da vida a Drax el Destructor en la trilogía de "Guardianes de la Galaxia". En dichos títulos, se puede ver que el musculoso héroe es un alien de la raza Kylosian en busca de venganza contra Thanos, quien asesinó a su esposa e hija al acabar con su planeta. Su gran fuerza, expertise en manejo de armas blancas y rápidos reflejos, lo convierten en un oponente digno del Titán. O quizás no.

Sin embargo, en los cómics de Marvel, Drax está lejos de venir de otro mundo: es un terrícola llamado Arthur Douglas, que tras un concierto al que asistió con su esposa e hija, es asesinado junto a su familia por el megavillano a quien luego quiere matar. Sobrevive a la muerte gracias a su contacto con el dios Kronos, quien une su alma a un cuerpo especialmente diseñado para detener a Thanos; un cuerpo que puede volar y lanzar rayos.

Mar-Vell

En "Capitana Marvel", la película del UCM que protagonizó Brie Larson, la heroína Mar-Vell es la científica Wendy Lawson, de la raza alienígena Kree, que funge de maestra de Carol Danvers y Maria Rambeau. Su misión en el planeta tierra es construir un motor que sea capaz de viajar a la velocidad de la luz con la ayuda del Teseracto, pero halla la muerte a manos de Yon-Rogg.

Mientras, en las historietas, Mar-Vell es un hombre: un soldado, también de raza Kree, que es el primer en ponerse la capa de Capitán Marvel gracias a unos poderes que le son otorgados por las Nega-Bands, unos brazaletes creados por la Inteligencia Suprema Kree. Antes de ser un superhéroe, fue el científico Walter Lawson, quien también es mentor de Carol Danvers.

