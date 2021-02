Tom Holland señaló que Andrew Garfield y Tobey Maguire no aparecerán en "Spider-Man 3". | Fuente: Sony Pictures

Se disipan los rumores. Tom Holland, el protagonista de la esperada “Spider-Man 3”, confirmó que Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes interpretaron en cintas pasadas al superhéroe arácnido, no aparecerán en la nueva película de Marvel Studios.

El actor de 24 años dio a conocer este dato durante una entrevista con la revista Esquire, en la que desmintió las especulaciones sobre la presencia de ambos actores. “No, no, no aparecerán en esta película”, sentenció Holland.

Sin embargo, seguidamente matizó: “A menos que me hayan ocultado información más importante, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten”. Para el intérprete, la tercera entrega de Spider-Man no contará con más apariciones.

“Hasta el momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”, dijo. Con esta información, Holland da a conocer algo que en el pasado simplemente desconocía: si Maguire y Garfield se sumaban al nuevo proyecto de Marvel.

UNA PEQUEÑA REVELACIÓN

“Spider-Man 3” contará con Alfred Molina y Jamie Foxx de vuelta en sus respectivos papeles como Dr. Octopus y Electro. Fue por ello que existía una creciente posibilidad de que los antiguos intérpretes de Peter Parker volvieran a sus roles.

Holland, sin embargo, deslizó solo una pequeña revelación en torno a la nueva cinta de Marvel: su personaje, probablemente, tenga el cabello más corto, como consecuencia de su antiguo rol en la película “Uncharted”.

Después de todo, no es mucho lo que el mismo actor de “Spider-Man 3” sabe sobre el filme que se mantiene bajo un secretismo impenetrable. Incluso, llegó a bromear que ni siquiera sabe de qué trata la cinta.

“Honestamente, no tengo idea de qué se trata esta película y llevo ocho semanas en el rodaje”, afirmó el actor.

