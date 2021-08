"Spider-Man: No Way Home" estrenó su esperado tráiler oficial. | Fuente: Marvel

¡Ya hay tráiler! "Spider-Man: No Way Home" ("Spider-Man: sin camino a casa), la tercera entrega del superhéroe arácnido de Marvel, lanzó su esperado avance este lunes. Un video de tres minutos de duración que promete dejar tela para cortar hasta el estreno de la cinta en diciembre.

En el adelanto, el joven Peter Parker, interpretado por Tom Holland, es víctima del asedio de la prensa luego de que al final de "Spider-Man 2" revelaran su identidad. Por eso, buscará al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para revertir esta situación.

Sin embargo, alterar su realidad con los poderes del hechicero traerá consecuencias. Una de ellas se muestra hacia el final del tráiler, cuando aparece el villano Doctor Octopus, que vuelve a ser encarnado por Alfred Molina después de 17 años.

Protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina, Jamie Foxx y Benedict Cumberbatch, "Spider-Man: No Way Home" tiene previsto su estreno en cines para el 16 de diciembre.

Mira aquí el tráiler de "Spider-Man: No Way Home"

El regreso del Doctor Octopus

Después de que saliera a la luz su participación en "Spider-Man: No Way Home" para interpretar nuevamente a Doctor Octopus, Alfred Molina recibió la orden de mantener su jale en silencio. Sin embargo, en medio del auge de las redes sociales, era una tarea imposible.

"Todos teníamos órdenes de no hablar de ello, porque se supongía que era un gran secreto. Pero, ya sabes, está en Internet. ¡De hecho, me describí a mí mismo como el secreto peor guardado de Hollywood!", señaló el actor en una reciente entrevista a la revista Variety.

Pero hay más secretos que Molina no pudo guardar. Precisamente, cuando confirmó que "Spider-Man 3", protagonizada por Tom Holland, abrirá nuevos horizontes al conocido multiverso. El intérprete relató le preguntó al director Jon Watts cómo traería de regreso al Doctor Octopus si este personaje falleció, a lo que el realizador le contestó: "En este universo, nadie muere realmente".

