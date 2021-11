"Spider-Man: No Way Home" estrena su segundo avance oficial este martes 16 de noviembre. | Fuente: Marvel Studios

Luego de que el pasado mes de agosto se lanzara el primer avance de "Spider-Man: No Way Home", la tercera entrega del superhéroe arácnido del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), este martes 16 de noviembre se estrenará un segundo tráiler oficial que sin duda traerá sorpresas.

Con cada nuevo lanzamiento, la expectativa en torno a esta cinta aumenta y deja a los seguidores de la saga realizando diversas especulaciones sobre la trama y los posibles villanos que aparecerán en la producción que convoca por última vez a Tom Holland en Marvel.

"Spider-Man: No Way Home" promete regresar a los orígenes del personaje y contará con cameos impresionantes. La película espera estrenarse el 17 de diciembre del 2021, pero no se descartan cambios por la actual crisis sanitaria en el mundo.

A continuación, te comentamos a qué hora y por dónde puedes ver el nuevo adelanto de la película.

¿Dónde puedo ver el nuevo tráiler de "Spider-Man: No Way Home?

El segundo avance oficial de "Spider-Man: No Way Home" será lanzado durante un evento que organiza Sony y Marvel —productoras responsables de la cinta— en el Regal Sherman Oaks, ubicado en Los Ángeles (Estados Unidos) a las 5 p.m.

Después, está previsto de que el material inédito se libere a través de las redes sociales del filme de Marvel y, también, mediante las cuentas oficiales de las productoras que están a cargo del proyecto cinematográfico.

¿A qué hora estará disponible el avance?

En Perú, el nuevo tráiler de "Spider-Man: No Way Home" podrá verse a partir de las 8 p.m. Pero si te encuentras en otras partes del mundo, también puedes verlo en los siguientes horarios:

7 p.m.: México, Costa Rica, Honduras

8 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Puerto Rico

9 p.m.: Bolivia, Venezuela

10 p.m.: Chile, Paragua, Brasil, Argentina, Uruguay

2 p.m. (miércoles 17): España

Sinopsis de "Spider-Man: No Way Home"

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega con Tom Holland, estrenó su primer tráiler oficial la noche de ayer lunes 24 de agosto. Vemos el regreso del buen vecino Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un Multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.

Cameos confirmados en el UCM

Luego de que “Spider-Man: No Way Home” reclutara al actor Jamie Foxx (quien dio vida a Electro en la película de Andrew Garfield) y ya se cuente con la presencia de J.K. Simmons, la prensa especializada anunció que se sumaba otro elemento importante para hacer posible un multiverso para Spidey: Alfred Molina como Doctor Octopus.

