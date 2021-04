¿Tobey Maguire volverá a ser Spider-Man para Marvel Studios? | Fuente: Sony

¿Confirman a Tobey Maguire para participar en “Spider-Man: No Way Home”? Aunque el rodaje de la tercera entrega protagonizada por Tom Holland culminó hace unas semanas en Atlanta (Estados Unidos), los rumores sobre el esperado cameo de los pasados intérpretes del arácnido crecen cada día en las redes sociales.

Tal como lo que sucedió con el actor de doblaje de Quicksilver antes del estreno de “WandaVision”, el español Roger Pera parece haber cometido el mismo error: hablar de más sobre prestar su voz nuevamente para Tobey Maguire en la próxima película de Marvel Studios. Te contamos aquí cuál fue su sorpresiva declaración.

“Cuando abro Instagram, tengo muchas preguntas sobre el doblaje, pero la pregunta top es esta [si participaré en una futura de Spider-Man]”, dijo en una reciente entrevista para El sótano del planeta, un canal de YouTube, cuando fue consultado por su icónico trabajo en la voz del primer Peter Parker de la industria cinematográfica.

🚨 ¡¡¡¿SPIDERVERSE CONFIRMADO?!!! 🚨



El actor de doblaje español Roger Pera (voz de Tobey Maguire en la trilogía de Sam Raimi) en entrevista para #SotanoPlanet, mencionó que participará en el doblaje de #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/2NfhvU2YXJ — Movie Crazy Planet 🎬🍿🥤 (@MovieCrazyP) April 5, 2021

Al respecto, el actor de doblaje al castellano pensó que esas especulaciones eran falsas hasta que fue contactado para volver a participar en un filme de Marvel, varios años más tarde desde “Spider-Man 3”, la última película en la que dobló la voz original de Tobey Maguire para dicho rol. El video original de la entrevista fue editado, pero algunos usuarios rescataron estos segundos.

“Con los jefes de las mayores a veces yo tengo contacto, sea Warner, Sony… y yo llegué un momento en el que dije: ‘Es fake, esto no va a ser’. Pero sí que va a ser y no sé cuándo será, y entonces, sí, en principio lo vamos a doblar [“Spider-Man: No Way Home”], expresó Roger Pera.

¿Qué se sabe de los cameos?

La última declaración oficial de alguien de Marvel Studios sobre los supuestos cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield fue la del mismo protagonista Tom Holland. “No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado información más importante”, admitió en una entrevista con la revista Esquire.

