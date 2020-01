¿El agente Smith volverá en "Matrix 4"? El actor Hugo Weaving responde a la incógnita

Hugo Weaving revela si volverá a interpretar al agente Smith en "Matrix 4". | Fuente: Europa Press

Los fans están emocionados por el estreno de "Matrix 4", que llegará a los cines en mayo de 2021. Aunque la vuelta Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity no serán los únicos regresos del reparto original, parece que Hugo Weaving, quien dio vida al agente Smith en la saga, no formará parte de esta nueva entrega.

Así lo confirmó el actor durante una entrevista concedida a Time Out. En ella, él declaró que no aparecerá en la cinta debido a problemas de agenda. Y es que la filmación de "Matrix 4" entra en conflicto con "The Visit", la obra de teatro en la que actualmente trabaja. "He tenido mala suerte, porque primero salió esta oferta [de la obra] y después llegó la propuesta de Matrix, de la cual aún no sabía fechas", explicó.

"Yo pensé que podría hacer las dos cosas. Me llevó ocho semanas conseguir que las fechas cuadrasen y durante ese tiempo retrasé mi respuesta a 'The Visit'", explicó Hugo Weaving, disgustado con la situación. Según su versión, la directora Lana Wachowski habría decidido repentinamente que "las fechas no iban a cuadrar", después de que el actor finalmente hubiera adecuado su agenda y firmado con la obra teatral. "Están continuando sin mí", resumido el contrariado intérprete.

La película "Matrix 4" llegará a los cines el 21 de mayo de 2021. | Fuente: Warner Bros

ESTÁN DE VUELTA

Weaving no volverá a dar vida al agente Smith en la célebre saga de ciencia ficción, que sí que contará con algunos regresos significativos. Así, además de la vuelta de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, como la pareja protagonista, "Matrix 4" contará con Jada Pinkett Smith de nuevo en el papel de Niobe, y con Lambert Wilson, que podría interpretar de nuevo al misterioso personaje del Merovingio, también conocido como el Francés. Esta noticia desató los rumores sobre un posible regreso de Monica Bellucci, como su pareja Perséfone.

También está confirmada la presencia de Yahya Abdul-Mateen II ("Watchmen"), que dará vida a un Morfeo más joven, lo que sugiere que la ficción ahondará en el pasado de los personajes. Otros nombres que completan el reparto son los de Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris y Erendira Ibarra, que ya trabajó con las hermanas Wachowski en la serie "Sense8".

Dirigida, esta vez solo por Lana Wachowski, "Matrix 4" cuenta con un guion de la propia realizadora junto a Aleksandar Hemon y David Mitchell. La película llegará a los cines el 21 de mayo de 2021.