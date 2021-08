"Matrix 4": Warner Bros estrena el primer avance de la película y revela el título oficial. | Fuente: Twitter

Warner Bros lanzó un teaser de lo que será "Matrix 4" y reveló estas imágenes en su evento de CinemaCon, la feria de negocios más importante de la gran pantalla y que ha vuelto esta semana a Las Vegas. Asimismo, reveló el título de la tan esperada cinta: "The Matrix: Resurrections".

El estudio anunció el nombre de la cuarta película de esta influyente y exitosa saga de ciencia-ficción y mostró además el primer tráilera en la que regresan Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Con incontables referencias a "Alice in Wonderland", incluida la canción "White Rabbit" de Jefferson Airplane, este clip de "The Matrix: Resurrections" presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad.

Con el enigmático aroma típico de "The Matrix", este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

Confirmado: El título oficial de 'Matrix 4' es 'THE MATRIX: RESURRECTIONS' pic.twitter.com/Rc3fXxxEAH — SensaCine México (@SensaCineMx) August 25, 2021

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras en esta película que se estrenará el 22 de diciembre y que da continuidad a "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2003).

Por ahora, y como es habitual en CinemaCon, el adelanto de "The Matrix", además de la gran mayoría de aperitivos ofrecidos por Warner Bros., será un secreto solo para los asistentes a la convención ya que no se ha hecho público en internet. (EFE)

¿Cuándo se estrena "Matrix 4"?

En plena pandemia, diversos estrenos se han visto obligados a ser reprogramados por los cierres de los cines en el mundo. La única película en no haber sido aplazada es “Matrix 4”, la continuación con el ansiado regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Se esperaba que la producción estrenara en abril del 2022, pero ahora ha sido movida para unos meses antes, el 22 de diciembre de este año en cines y en HBO Max.

