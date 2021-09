Como se había anunciado, este jueves se lanzó el primer y muy esperado tráiler de ‘Matrix Resurrecciones’, la cinta que trae de regreso a Keanu Reeves como Neo. | Fuente: Warner Bros.

Neo y Trinity de regreso. La esperada cinta dirigida por Lana Wachowski trae de regreso a Keanu Reeves en uno de sus personajes más famosos: Neo. “Matrix Resurrections” lanzó su primer tráiler, 20 años después del estreno de la cinta inicial.

La cuarta película de la saga trae nuevamente a Keanu Reeves interpretando a Neo, después de sus aventuras en “Matrix Revolutions” del 2003.

“Matrix Resurrections” se estrenará en diciembre del 2022, después de varios aplazamientos por la pandemia del nuevo coronavirus.

En la nueva cinta regresan, además de Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Jada Pinkett-Smith y Lambert Wilson. Además se unen al elenco actores de la talla de Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra, Eréndira Ibarra, Brian J. Smith, Daniel Bernhardt, entre otros.

A diferencia de las anteriores películas de Matrix, esta cuarta cinta será dirigida solo por Lana, en solitario, sin el acompañamiento de su hermana Lily Wachowski.

MATRIX Y SUS REFERENCIAS

En agosto pasado, Warner Bros lanzó un teaser de lo que será "Matrix 4" y reveló nuevas imágenes en su evento de CinemaCon, la feria de negocios más importante de la gran pantalla y que ha vuelto esta semana a Las Vegas. Asimismo, reveló el título de la tan esperada cinta: "The Matrix: Resurrections".

El estudio anunció el nombre de la cuarta película de esta influyente y exitosa saga de ciencia-ficción y mostró además el primer tráilera en la que regresan Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Con incontables referencias a "Alice in Wonderland", incluida la canción "White Rabbit" de Jefferson Airplane, este clip de "The Matrix: Resurrections" presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad.

Con el enigmático aroma típico de "The Matrix", este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendamos SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.