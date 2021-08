La cineasta Lilly Wachowski explica por qué no quiso dirigir "The Matrix: Resurrections". | Fuente: AFP

“Matrix 4” recientemente reveló su título oficial en la CinemaCon, evento presencial en EE.UU. organizado por Warner Bros: “The Matrix: Resurrections”. En la misma convención, Lilly Wachowski explicó su ausencia en la dirección de la cuarta película de la franquicia junto a su hermana Lana.

La cineasta transgénero Lilly Wachowski habló acerca de su serie “Working in Progress” durante un panel de la Asociación de Críticos de Televisión y, en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, detalló su razón para no unirse a la producción de “The Matrix: Resurrections”.

“Salí de mi transición y estaba completamente exhausta porque habíamos hecho ‘Cloud Atlas’, ‘Jupiter Ascending’ y la primera temporada de ‘Sense8’ de forma consecutiva. Lanzamos uno y preparamos el otro al mismo tiempo”, confesó la directora de detrás de la trilogía de “Matrix”. En el 2016, ella declaró públicamente que se identificaba como una mujer transgénero.

Lilly Wachowski apareció públicamente como una mujer transgénero en el 2016. | Fuente: AFP

Con 100 días de rodaje para cada proyecto de cine o televisión, la menor de las hermanas Wachowski admite que “al salir y estar completamente exhausta, mi mundo se estaba desmoronando hasta cierto punto, incluso mientras yo estaba como, ya sabes, saliendo de mi cascarón”.

“Entonces necesitaba este tiempo lejos de esta industria. Necesitaba reconectarme conmigo misma como artista y lo hice volviendo a la escuela y pintando y esas cosas”, concluyó Lilly Wachowski al ser consultada sobre su decisión de no trabajar en “The Matrix: Resurrections”, película que estuvo únicamente bajo la dirección de Lana Wachowski.

“The Matrix: Resurrections” será el título oficial

El pasado 25 de agosto, Warner Bros. confirmó que el cuarto filme de la franquicia “Matrix” llevará el título “The Matrix: Resurrections” en la CinemaCon, un evento de la compañía cinematográfica realizado en Las Vegas. Además, se revelaron nuevas imágenes y un teaser que, hasta el momento, solo ha sido visto por la prensa en EE.UU.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.