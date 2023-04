Mel Gibson en los premios Oscar 2022. | Fuente: AFP

Mel Gibson y Curtis Jackson, '50 Cent', actuarán juntos en 'Boneyard', una película de crimen y suspenso independiente, la cual ha comenzado a grabarse en Las Vegas (EE.UU.), según reveló la revista especializada The Hollywood Reporter.

Brian Van Holt, quien actuó junto a Kate McKinnon en la serie limitada 'Jo vs Carole', también aparecerá en la película. El filme también incluye a Nora Zehetner, quien apareció en 'Elegidos para la gloria'.

Colin Bates, productor de las películas de suspenso 'Kidnap' y 'Maggie', está produciendo el filme junto a Vincent McDaniel.

'Boneyard': ¿De qué tratará la película?

Inspirada en eventos reales, 'Boneyard' narra la historia de un agente especial del FBI, interpretado por Mel Gibson, quien, junto con la policía de Albuquerque, está buscando a un asesino en serie llamado 'The Bone Collector' (en español, 'El colecionista de de huesos'). Sin embargo, el jefe del departamento de polícias y uno de sus oficiales no están de acuerdo con la búsqueda y creen que alguien dentro de su propio departamento puede ser el asesino.

Elenco principal y directores de 'Boneyard'

50 Cent actúa como el jefe del departamento de policías, mientras que Van Holt interpreta al oficial que está conectado con el caso a través de una sobrina perdida.

Asif Akbar dirige el proyecto basado en el guion de Hank Bird, Vincent E. McDaniel, Koji Steven Sakai, y Akbar.

Flix Financial está financiando la película junto a 'The Film Post' y 'One Dollar Studios'. Randall J. Bacon, Daniel R. Carmona, y Dean Scheske contribuyen como productores ejecutivos.

Mel Gibson fue visto por última vez con Josh Duhamel en la película independiente 'Bandit', y luego apareció en el spin-off de John Wick, 'The Continental', en Peacock este septiembre.

El rapero, convertido en actor y en empresario, transformó su actuación en la serie criminal de Starz Power en un imperio de franquicias, con varios spin-offs. Otro imperio floreciente es 'Black Mafia Family', ahora en producción en su tercera temporada, y las docuseries BMF lanzadas recientemente. A principios de este año, anunció un acuerdo de desarrollo de múltiples proyectos no exclusivo con Fox.

En cuanto a películas, 50 Cent ha aparecido en varios thrillers de acción y próximamente se lo verá junto a Jason Statham y Sylvester Stallone en 'Los indestructibles 4' de Lionsgate.

