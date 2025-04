Director de 'Mi Pobre Angelito 2' sobre eliminar el cameo de Donald Trump: "Si lo corto, probablemente me deporten"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El director Chris Columbus, responsable de la franquicia Mi Pobre Angelito, dijo que quiere eliminar el breve cameo de Donald Trump en Mi Pobre Angelito 2. En una entrevista para el medio San Francisco Chronicle, el cineasta calificó la aparición del expresidente como "un lastre" y una "maldición" que lo ha perseguido por décadas.

"Solo quisiera que ya no estuviera. No puedo cortarlo. Si lo corto, probablemente me deporten. Me considerarán no apto para vivir en Estados Unidos", dijo Columbus.

El origen del cameo de Trump en Mi Pobre Angelito 2

En la película, el joven Kevin McCallister (Macaulay Culkin) se pierde en Nueva York y entra al Hotel Plaza, donde se encuentra brevemente con Donald Trump, quien le indica el camino al vestíbulo. En ese momento, el actual presidente de Estados Unidos era el propietario del hotel.

Columbus reveló anteriormente a Business Insider que el empresario autorizó el rodaje en el lugar con la condición de aparecer en la película.



"Pagamos la tarifa, pero también dijo: 'La única manera en la que pueden usar el Plaza es si yo aparezco en la película'", explicó el director. "Cuando la proyectamos por primera vez, el público aplaudió al verlo. Así que decidimos dejarlo".

Una decisión que lo persigue hasta hoy

Con el paso del tiempo, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la escena se volvió objeto de controversia. Muchos han pedido eliminar su aparición, incluso Macaulay Culkin apoyó públicamente la idea en redes sociales.

Un tuit viral propuso reemplazar digitalmente a Trump por una versión adulta de Culkin, una idea que fue aprobada por el propio protagonista de la franquicia.

La versión de Donald Trump

Ante crecientes críticas por su cameo, Donald Trump se defendió en 2023 a través de su plataforma Truth Social, negando haberse "colado" en la cinta.

"Columbus me suplicaba que apareciera. Estaba muy ocupado y no quería hacerlo, pero fueron muy persistentes. Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito", afirmó Trump. "Ahora, 30 años después, dice que me metí a la fuerza. Nada más lejos de la verdad".

